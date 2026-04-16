“얼굴 또 바뀌었네?” 바다, 성형 의혹에 ‘노필터’ 승부…민낯서도 또렷해진 눈+날렵 턱선

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[스포츠조선 조민정 기자] S.E.S. 출신 바다가 최근 불거진 외모 변화 논란에 대해 직접 입장을 밝히며 근황을 공개했다.

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바다는 15일 자신의 SNS에 "과한 필터 없이 오늘은 있는 그대로의 나로 정면승부를 해보려 한다. 꾸밈없는 리얼한 모습"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 바다는 별다른 보정 없이 촬영된 셀카를 통해 자연스러운 모습을 드러냈다. 또렷한 이목구비와 또 다른 분위기가 시선을 끌었다.

앞서 바다는 지난 7일 민낯에 가까운 사진을 공개한 이후 외모 변화 논란에 휩싸였다. 선명해진 눈매와 날렵해진 턱선이 부각되면서 일부에서는 성형 및 시술 의혹이 제기됐다. 이후 12일 공개된 사진에서도 달라진 분위기가 이어지며 관심이 이어졌다.

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한편 바다는 1997년 S.E.S. 1집 'I'm Your Girl'로 데뷔해 1세대 걸그룹을 대표하는 멤버로 활약했다. 이후 'Dreams Come True', '너를 사랑해' 등 히트곡으로 사랑받았고 현재까지도 가수와 뮤지컬 배우로 활동을 이어가고 있으며 2017년 10살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com