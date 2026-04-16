김민정, 숏컷 변신 후 확 달라진 분위기..."자신의 삶을 사세요"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김민정이 숏컷 스타일로 새로운 매력을 선보였다.
김민정은 16일 자신의 사회관계망서비스에 "숏컷 LOVE"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 그는 머리를 짧게 자른 새로운 헤어스타일을 선보였으며, 숏컷에 헤어밴드를 더해 사랑스러운 분위기를 한층 강조했다.
김민정은 "36년을 멈춤 없이 해왔던 나의 직업에서 떨어져 있기. 돌아보니, 단 한 순간도 내가 온전히 선택한 적이 없네요"라고 털어놨다.
그는 "상황이 이러니까, 배우인 나는 이래야 하니까, 나와 함께하는 이들이 이렇게 얘기하니까, 보여지고 평가되어지는 것들로 가득 채워져 있는 내 삶을 보겠다고 한지가 10년이 넘었건만, 갓 어린이일 때부터 나 자신이고 내 삶이었던 직업에서 거리를 조금씩 넓혀가니 이제야 명확히 보여지는 것들이 있어요"라고 전했다.
이어 "어떻게 인식이 이렇게나 부족했을까? 싶지만, 익숙한 것. 익숙해진다는 것. 습관적인 것에는 양날의 검이 있지요. 여러분도 자신의 삶을 사세요. 그 누구도 내 일생을 대신할 수 없어요. 굿럭!!!"이라고 덧붙였다.
한편 1982년생인 김민정은 1988년 MBC 베스트극장 '미망인'을 통해 아역 배우로 데뷔한 후 '키드캅', '고독의 문', '한명회', '조광조', '사춘기', '웨딩드레스', '왕과 비' 등에 출연하며 연기력을 인정받았다. 이후 '카이스트', '웬만해선 그들을 막을 수 없다', '아일랜드', '패션 70's', '음란서생', '뉴하트', '갑동이', '미스터 션샤인' 등 다양한 작품에 출연하며 성인 배우로서도 확고한 입지를 다졌다. 2024년에는 '체크인 한양'에 특별 출연했다.