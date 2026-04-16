추성훈, 父 키 따라잡은 사랑이에 울컥 "유튜브 마지막..추억 만들어줘서 고마워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 훌쩍 자란 딸 사랑이를 보며 감회에 젖었다.

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16일 추성훈의 유튜브 채널에는 '중3 사랑이의 처음이자 마지막 단독 브이로그. 아부지 채널만 은퇴'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 사랑이가 아빠 추성훈의 유튜브 채널에 마지막으로 등장하는 모습이 담겼다.

영상 속 추성훈은 바쁜 일정 속에서도 체육관에서 훈련에 몰두했다. 그는 "시간 있을 때는 무조건 한다. 유튜브나 방송 많이 하지만 원래는 격투가니까 그 자리를 잊으면 안 된다"며 "일도 중요하지만 가장 중요한 건 이거라고 생각해서 열심히 하려고 한다"고 밝혔다.

이어 체육관에서 사랑이를 기다리던 추성훈은 "사랑이가 유튜브 출연이 마지막이라고 약속했다. 이제 자기도 친구들과 놀고 싶은 거 같다"며 "내 채널에서는 사랑이가 마지막이다. 쿄로(반려견)도 마지막이었다. 혼자 열심히 하겠다"고 전했다.

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이후 사랑이가 체육관에 모습을 드러냈다. 아빠가 훈련하는 모습을 지켜보던 그는 "(시합은) 안 하는 게 좋지만 할 거 같다며 "만약 (시합한다면) 가고 싶다"고 말했다.

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훈련을 마친 추성훈은 사랑이에게 "유튜브도 안 한다고 했으니까 기념으로 마지막으로 아버지한테 추억이 될 수 있게 해달라"며 함께 운동하는 모습을 영상으로 남기자고 제안했다.

이에 사랑이는 아빠의 부탁에 흔쾌히 응했다. 딸과 나란히 선 추성훈은 키가 거의 비슷할 정도로 훌쩍 자란 모습을 보며 남다른 감회를 드러냈다. 그러면서 "어깨선은 비슷하다"며 "내가 얼굴이 커서 그런 거 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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사랑이는 2년 동안 킥복싱을 쉬었음에도 여전한 실력을 뽐내 추성훈을 놀라게 했다. 사랑이와 함께 훈련한 추성훈은 "직접 미트 잡고 (사랑이와 훈련)한 건 진짜 태어나서 처음"이라며 "유튜브 안 한다고 하니까 아버지로서 영상을 찍고 싶었다. 기쁜 것보다 마음이 따뜻하다. 아버지 추억 만들어줘서 고맙다"며 울컥했다.