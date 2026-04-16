강소라, 20kg 감량 유지어터 비결 "돈+시간 투자..채소는 사발에 먹어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강소라가 철저한 자기관리 비결을 공유했다.

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16일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '나 필이 짜르르 왔어 다시는 이런 덕질 내게는 없어 ♥'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 강소라가 게스트로 출연했다.

이날 강소라는 "요리는 일주일에 두세 번 정도 한다. 보통 배달 음식 많이 먹고 스페셜한 서양식이나 중식은 좀 한다. 밀키트가 다 해준다"고 말했다.

이를 들은 조현아는 "말랐는데 짜장면을 먹냐"고 물었고, 강소라는 "면은 안 먹는다. 양배추 같은 채소를 진짜 많이 먹는다. 애들은 면해주고 나는 채소 위주로 먹는다. 어쩔 수 없다. 안 그러면 관리가 안 된다. 채소를 정말 소처럼 먹는다. 안 그러면 유지가 안 되더라"고 털어놨다.

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이어 "예전에는 하루면 회복됐는데 이제는 없다. 일단 살 찐 걸 복구하려면 2주의 시간이 필요하다"고 덧붙였다.

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과거 약 20kg을 감량한 뒤 현재까지 체중을 유지하고 있는 강소라는 "채소를 밥처럼 먹는다. 쌀밥에 반찬을 먹는 게 아니고 양배추나 브로콜리에 반찬만 먹는다. 그 채소가 밥인 거다. 밥공기도 아니고 거의 사발에 먹는다. 많이 먹어도 되니까. 내가 폭식하고 과식할 수 있는 건 채소밖에 없다"고 밝혔다. 그러면서 "생채소 말고 데치거나 찐 채소를 먹으면 포만감이 되게 오래간다"며 꿀팁을 공유했다.

강소라는 관리 노하우를 묻자 "관리는 명확한 것 같다. 돈과 시간이다. 피부과, 홈케어, 헬스 안 하는 게 없다"며 "부담이 있다. 솔직하게 관리했을 때 안 했을 때 차이가 너무 심하다"고 답했다.