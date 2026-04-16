김숙 "산부인과 의사인 친언니..다시 고르면 성형외과 한다고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 김숙이 산부인과 의사인 언니의 이야기를 전했다.

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16일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 올바른 성 지식 전파에 앞장서고 있는 산부인과 전문의 김지연, 추성일이 출연했다.

이날 김지연은 산부인과 선택한 이유에 대해 "유일하게 생로병사를 보는 과"라며 "무조건 수술하는 과를 하고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "수술 안 하는 과는 아예 생각이 없었다. 여의사로서 수술하는 과를 생각했을 때 딱 떠오르는 게 산부인과였다"고 전했다.

이를 들은 김숙은 "우리 언니도 산부인과 의사이다. 전문의인데 다시 고르면 성형외과를 하고 싶다더라"며 "후회를 많이 하더라. 맨날 응급환자 있으니까 나가고 대기해야 하고 아기 받는 일도 힘드니까"라고 말했다.

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이에 김지연은 "성형외과도 응급환자가 있다. 모든 과가 응급이 있는데 산부인과는 정말 초응급"이라며 공감했다. 그러면서 "아기가 나오면 바로 수술방으로 끌고 들어가야될 때가 있어서 음식 먹다가 집어던지고 머리 감다가 뛰쳐나가기도 한다. 새벽에 자다가 깨는 건 괜찮은데 화장실에서도 끊고 나갈 때가 있다. 그 정도로 초응급이 잦은 과"라고 설명했다.