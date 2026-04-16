24기 순자, 더치페이에 정뚝떨 "내가 알아서 어지간히 사겠지"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 24기 순자가 자신의 연애관을 솔직하게 밝혔다.

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16일 방송된 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 18기 영호가 자신을 선택한 24기 순자, 25기 순자와 '2:1 데이트'를 하는 모습이 그려졌다.

이날 18기 영호는 "아무리 좋아해도 어떤 행동을 봤을 때 정떨어진다는 포인트가 있냐"고 질문했다. 이에 24기 순자는 "나는 차은우가 와도 더치페이하자고 하면 절대 못 만난다. '이건 네가 사'라고 이렇게 말하면 그 순간 정이 와르르 떨어진다"고 답했다.

25기 순자는 "'저번에 내가 샀으니까 이번엔 네가 사라'고 하는 거 아니냐"고 물었으나, 24기 순자는 "꼭 번갈아서 매번 그렇게 말하는 사람이 있다. 내가 알아서 어지간히 사겠지"라며 질색했다.

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마음보다 계산이 앞서는 관계가 싫다는 24기 순자의 말에 18기 영호는 "'네가 사'라고 하는 것도 웃기긴 하다"라며 공감했다.

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24기 순자는 "썸타고 있는데 '이건 네가 사'라고 하면 '이 사람은 나한테 잘 보이고 싶은 생각이 전혀 없구나'라는 생각이 든다. 나를 진짜 좋아한다는 느낌이 안 든다"며 "연애는 되게 낭만적이고 사치스러운 거 아니냐. 내가 마음이든 경제적이든 여유가 없으면 연애를 하면 안 된다고 생각한다"며 단호하게 말했다.

이에 18기 영호는 "왜 이렇게 흥분했냐. 불과 며칠 전 일인 거냐"며 유쾌하게 받아쳤다. MC들 역시 "데인 게 있는 거 같다", "계산적이고 재는 모습을 보면 그런 거 같다"고 말했다.

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18기 영호는 '정뚝떨' 포인트에 대해 "남자들이 집에 바래다줄 수도 있고 맛있는 것도 사줄 수 있는데 어느 순간 상대가 고마워하지 않고 당연히 여길 때 확 깬다"고 밝혔다. 이어 "결국 상대에 대한 배려가 아니라고 생각한다. 그런 게 보이면 나는 바로 마음속으로 관계를 정리하는 거 같다"고 덧붙였다.

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이후 18기 영호는 제작진과의 인터뷰에서 "머릿속에 25기 순자 님이 더 궁금하다는 생각이 더 들었던 거 같다"며 "24기 순자 님은 고민의 대상에 두지 않아도 되겠다고 생각했다"고 전했다.