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강소라, ♥한의사 남편과 결혼사진도 남다르네 "허준·대장금 옷 입고 찍어"

강소라, ♥한의사 남편과 결혼사진도 남다르네 "허준·대장금 옷 입고 찍어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강소라가 결혼사진 콘셉트에 대해 설명했다.

16일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '나 필이 짜르르 왔어 다시는 이런 덕질 내게는 없어♥'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 강소라가 게스트로 출연했다.

이날 조현아는 "강소라하면 한의사 남편 이야기를 빼먹을 수 없다"며 말을 꺼냈다. 이에 강소라는 "결혼사진 찍을 때 내가 대장금 옷을 입고 남편이 허준 옷을 입고 팔각정 같은 곳에서 찍었다. 테마였다. 상황극 같은 걸 내가 너무 좋아한다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

이어 강소라는 평소 한의학을 좋아한다는 조현아의 말에 부항에 대해 자세히 설명해 주는 등 한의사 사모님다운 모습을 보였다. 그러면서 "옛날에 남편 한의원에 권순일 님도 다녀가셨다"고 전했다.

강소라, ♥한의사 남편과 결혼사진도 남다르네 "허준·대장금 옷 입고 찍어"

이를 들은 조현아는 "지금은 (한의원을) 옮긴 거냐"고 물었고, 강소라는 "지금은 판교로 옮겼다. 그쪽에 IT업계가 많으니까 어깨 뭉치고 거북목인 분들이 많다"고 답했다.

이에 조현아는 "되게 (남편) 서포트도 잘하면서 자기 일도 잘하는 거 같다. 남편이 '집에서 집안일만 해'라고 안 하나 보다"라고 말했다. 그러자 강소라는 "내가 (집안일을) 못 하니까"라고 쿨하게 밝혀 웃음을 더했다.

한편 강소라는 2020년 8세 연상의 한의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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