'추성훈♥' 야노시호, 할머니 100번째 생신에 뭉클 "대장암·뇌출혈·골절 극복..기적 같은 분"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 야노시호가 할머니의 100번째 생신을 축하했다.

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야노시호는 16일 자신의 사회관계망서비스에 "할머니, 기적 같은 100번째 생신 축하드려요"라며 축하 인사를 전했다.

이와 함께 야노시호는 딸 사랑이, 어머니, 할머니까지 4대가 함께 찍은 사진과 할머니와 영상통화를 하며 캡처한 화면을 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

야노시호는 "한 달 전 집 안에서 넘어지셔서 척추 압박골절로 입원하셨던 할머니가 이틀 전 무사히 퇴원하셨고, 오늘 100세 생신을 맞이할 수 있었다"고 전했다.

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이어 "한 달 동안 누워 지내는 입원 생활을 하셨는데도 보행 능력이나 인지 기능이 전혀 쇠퇴하지 않았고, 체중도 그대로 유지하셨다"고 밝혔다. 그러면서 "선생님들과 함께 얼마나 열심히 재활에 힘쓰셨을지 절로 상상하게 된다"고 덧붙였다.

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또 "83세에는 대장암 수술을 받으셨고, 94세에는 뇌출혈로 쓰러지셔서 중환자실에 입원하셨다. 그리고 두 달 뒤에는 대퇴골 골절로 다시 입원하셨고, 99세에는 압박골절로 또다시 입원하셨다"며 "연세가 많아 어떤 일이 생기더라도 나이와 상관없이 반드시 다시 건강을 되찾아 돌아오시는 할머니는 그야말로 기적 같은 분"이라고 전해 할머니를 향한 깊은 존경심을 나타냈다.

야노시호는 "억지로 버티기보다 흐르듯 눈앞의 일을 받아들이고, 그날의 최선을 다하시는 할머니와 늘 곁에서 힘이 되어주는 이모와 엄마, 그리고 입원했을 때 돌봐주신 선생님들. 모두의 사랑에 둘러싸여 오늘이라는 날을 맞이할 수 있었던 것 같다"고 밝혔다.

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끝으로 "언제나 할머니를 마음 써주시는 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 오래오래 건강하게 함께해 주세요"라며 감사와 바람을 함께 전했다.