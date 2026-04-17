홍진경, 15년 만에 재회한 이소라와 냉기류..."사람 안 바뀐다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 15년 만에 다시 만난 이소라와 홍진경 사이 미묘한 긴장감이 감돌았다.

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15일 MBC '소라와 진경'은 3차 티저 영상을 공개했다. 영상에는 15년 만에 재회한 이소라와 홍진경 사이의 냉랭한 기류가 담겨 눈길을 끌었다.

파리에서 24시간을 함께 보내게 된 두 사람은 같은 숙소에 머물렀지만, 이소라는 방에서, 홍진경은 거실에서 각각 따로 시간을 보냈다.

이후 이소라의 방을 찾은 홍진경은 "나 그렇게 안 해봤다"며 "팬티를 세탁기에 돌리냐. 손으로 빨아야 한다"고 말했다. 이에 이소라는 "너 팬티가 아주 예쁘냐"고 물었고, 홍진경은 웃음을 터뜨리며 "앞으로 팬티는 손으로 빨아라"라고 답했다.

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이어진 장면에서는 두 사람 사이의 어색한 분위기가 포착됐다. 홍진경은 "아마 보시면서 쟤네들이 저래서 안 친해졌구나를..."이라고 털어놨고, 이소라는 "친구들끼리 뭐 하냐. 맨날 싸우지 않냐"고 되물었다.

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또 함께 식사하던 도중 이소라가 "언니한테 할 말이 있냐"고 묻자, 홍진경은 "내가 혼자 좀 삐진 거 같다"고 솔직하게 밝혔다. 이어 "사람 안 바뀌는 거다"라고 말하는 모습도 공개됐다.

이 밖에도 차를 타고 이동하던 중 이소라는 "너는 나 그렇게 오래 안 보고 만나는 게 괜찮았냐"고 물었다. 그러자 홍진경은 아무렇지 않은 듯 "응"이라고 답했고, 이소라는 "쌉T야"라며 감정이 북받친 듯한 반응을 보였다.

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한편 이소라는 "너랑 나랑 몇 번 위기가 있었던 거 기억 안 나?"라고 질문했다. 이에 홍진경은 전혀 기억나지 않는다는 표정을 지으며 "나는 언니랑 편한 사이라고 생각한 적은 없다"고 진심을 고백했다. 이를 들은 이소라는 당황한 표정을 감추지 못했다.

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한편 '소라와 진경'은 90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전하는 과정을 따라가는 리얼리티 프로그램이다. 오는 26일 일요일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.