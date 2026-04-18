신작 액션 RPG '몬길: STAR DIVE', 국내 양대마켓 인기 1위 달성을 기념해 다양한 보상 지급

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넷마블은 신작 액션 RPG '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'가 국내 구글플레이 및 애플 앱스토어 인기 1위 달성을 기념해 다양한 보상을 지급한다고 17일 밝혔다.

'몬길: STAR DIVE'는 지난 2013년 출시 후 큰 인기를 모으며 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끈 '몬스터 길들이기'의 후속작으로, 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터 컬렉팅' 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션이 특징이다.

지난 15일 출시 후 하루 만에 국내 양대 마켓 인기 1위에 올랐으며, 일본 애플 앱스토어 인기 순위에서도 1위를 기록하는 등 글로벌 이용자들로부터 높은 관심을 받고 있다고 넷마블은 전했다. 또 매출 부문에서도 국내 애플 앱스토어 2위에 오르기도 했다.

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넷마블은 양대 마켓 인기 1위를 기념해 모든 이용자에게 17일부터 3일에 걸쳐 3성 몬스터링을 4성으로 즉시 승급할 수 있는 '보랏빛 승급의 돌', 캐릭터 모집에 활용되는 '운명의 나침반' 10개와 '약속의 나침반' 5개를 지급한다.

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이와 함께 개발자 노트를 공개하고 향후 업데이트 및 개선 계획과 라이브 방송을 예고했다. 특히 개선 방향과 관련해서는 별도의 투표를 통해 이용자 의견을 수렴하고 이를 적극 반영해 나갈 방침이다.

이밖에도 정식 출시를 기념해 야옹이와 떠나는 모험, 몬스터 포획 & 보스 도전 미션, 토벌 도전 미션, 차원 균열 도전 미션 등 다양한 이벤트를 진행하고 있다. 이 이벤트 참여 시 몬스터링을 5성으로 즉시 승급할 수 있는 '특별한 황금빛 승급의 돌', '약속의 나침반', '몬스터링 상자' 등을 보상으로 얻을 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com