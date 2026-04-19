'박성광♥' 이솔이, 암으로 2세 포기.."母 이해 못한 철없는 딸 같아" 울컥

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 어머니를 향한 깊은 애정을 담은 글을 공개했다.

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이솔이는 19일 "내 나이 서른 아홉, 제게는 시간이 멈춘 엄마가 있다"로 시작하는 장문의 글을 게재했다.

그는 "암 투병한 딸을 돌보느라 마음 편히 늙지도 쉬지도 못하는 나의 가장 아픈 사람"이라며 자신보다 더 힘든 시간을 보냈을 어머니를 떠올렸다. 이어 "다들 엄마가 되어 봐야 엄마 마음을 안다는데, 기약 없는 저는 여전히 철 없는 딸 같아 마음이 작아진다"고 털어놓으며 미안한 마음을 전했다.

또한 이솔이는 "그래서 가끔은 이런 기대를 한다. '엄마가 혹시 일기를 쓰지는 않을까?'"라며 "엄마가 아닌 한 사람으로서 당신의 삶을 깊이 읽어 보고 싶어서, 어쩌면 당신의 외로움과 고단함을 나만큼 오롯이 이해해 주고 싶어서다"라고 고백했다.

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이어 "누구에게 이해받는 것만큼 큰 위로가 없다"며 "엄마를 이해하는 방법은 꼭 엄마가 되는 것뿐일까? 완전히 이해하지는 못해도 온전히 사랑한다"고 덧붙이며 어머니를 향한 진심 어린 사랑을 전했다.

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앞서 이솔이는 지난해 4월 암 판정받았던 사실을 고백한 바 있다. 그는 "퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중, 5개월 만에 암 판정을 받았다"며 "여성 암 특성상 아이를 가질 수 없게 되었고, 내 건강을 지키지 못했다는 죄책감에 부모님과 시부모님께 너무나 죄송했다"고 털어놨다.

이어 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다. 6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 정말 힘든 시간을 버텼다"고 털어놔 많은 응원을 받았다. 현재 항암 치료를 마치고 정기 검진을 받으며 건강 관리에 힘쓰고 있다.

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한편 이솔이는 박성광과 2020년 결혼했으며, 현재 인플루언서로 활동 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com