'46세 임신' 김민경, 2세 걱정 폭주 "늙은 엄빠 괜찮을지, 전쟁도 걱정"

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[스포츠조선 이게은기자]배우 김민경이 임신 후 현실적인 고민을 털어놨다.

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20일 김민경은 자신의 SNS에 "배가 하루하루 나오기 시작할수록 내 머릿속 걱정, 근심도 무럭무럭 자란다. 기쁘고 행복하고 너무 설레지만 원래 걱정이 많은 저는 매일이 롤러코스터"라고 전했다.

이어 "잘 자라고 있겠지? 잘 낳을 수 있겠지? 돌핀이도 나도 건강하겠지? 잘 키울 수 있겠지? 우리가 부족하면 어떡하지? 늙은 엄빠 괜찮겠지? 어떤 엄빠가 되어야 하지? 지구온난화는? 환경은? 우리나라는 앞으로 살기 좋을까? 중동전쟁은? 세계 평화는?"이라며 2세를 향한 걱정거리를 털어놔 눈길을 끌었다. 함께 공개된 사진 속 김민경은 만삭의 배를 어루만지며 옅은 미소를 짓고 있는 모습이다.

김민경은 지난 9일 "이 나이에 임밍아웃(임신 사실을 공개하는 것)을 하게 될 줄이야. 소중한 아이가 찾아왔다"라며 46세 나이에 임신 소식을 발표, 화제를 모았다.

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한편 김민경은 1981년 생으로 2001년 미스코리아 진에 당선되며 연예계 활동을 시작했다. 드라마 '부모님 전상서' '소문난 칠공주' '빠담빠담' 등에 출연했다. 2024년 11월 서울 강남 모처에서 결혼식을 올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com