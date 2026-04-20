톱배우 “母가 父 살해..정당방위였다” 충격 가족사 고백

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[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 샤를리즈 테론이 10대 시절 어머니가 정당방위로 아버지를 총으로 사살했던 사건에 대해 다시 언급하며, 이제는 그 기억에 "괴로워하지 않는다"고 밝혔다. 그는 "이런 이야기는 더 많이 공유되어야 사람들이 혼자가 아니라는 걸 느낄 수 있다"고 말했다.

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샤를리즈 테론은 18일(현지시간) 공개된 'The New York Times Magazine' 인터뷰에서 어린 시절 겪은 비극적인 사건을 회상했다.

당시 그는 15세였고, 1991년 남아프리카공화국 자택에서 아버지 찰스 테론이 술에 취한 채 자신과 어머니를 위협하던 상황이었다.

그날 사건은 삼촌 집에 들어가면서 인사를 하지 않았다는 이유로 아버지가 화를 내면서 시작됐다.

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그는 "화장실이 급해서 바로 들어갔는데, 아버지는 그걸 무례하게 받아들였다"며 "남아공에서는 어른에 대한 예의를 매우 중요하게 여기는데, 아버지는 점점 감정이 격해졌다"고 설명했다.

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이후 샤를리즈 테론과 어머니는 집으로 돌아왔고, 그는 어머니에게 "이제는 아버지와 떨어져 지내야 할 것 같다"고 말했다. 그는 "그날 집을 나오면서 뭔가 다르다는 걸 느꼈고, 어머니도 마찬가지였을 것"이라고 회상했다.

그날 밤, 그는 아버지와 마주치는 상황을 피하기 위해 어머니에게 자신이 잠든 것으로 말해달라고 부탁했다. "방에 들어가 불을 끄고 있었는데 너무 무서웠다"며 "차가 집에 들어오는 방식만 보고도 그날의 분노와 불안함을 느낄 수 있었다"고 말했다.

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이후 아버지는 총을 쏘며 집 문을 부수고 들어오려 했다. 그는 "당시 남아공은 내전 직전 상황이라 이런 폭력이 일상적이었다"며 "아버지는 우리를 죽이겠다는 의도를 분명히 드러냈다"고 말했다.

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어머니는 총을 가지러 금고로 향했고, 두 사람은 방 문을 몸으로 막고 있었다. 하지만 아버지는 문을 향해 계속 총을 쐈다. 그는 "놀랍게도 총알이 하나도 우리를 맞히지 않았다"며 "지금 생각해도 믿기 힘들다"고 말했다.

이후 상황은 더욱 긴박해졌다. 아버지가 무기를 꺼내기 위해 금고로 향하자, 어머니는 문을 열고 대응에 나섰다. 함께 있던 삼촌은 도망쳤고, 어머니가 쏜 총알은 여러 번 튕긴 뒤 그의 손을 맞혔다. 이어 어머니는 아버지를 향해 총을 쐈고, 결국 아버지는 그 자리에서 숨졌다.

샤를리즈 테론은 이 사건을 숨기지 않는 이유에 대해 "이런 일이 결코 드문 일이 아니기 때문"이라고 말했다. 그는 "많은 가정에서 비슷한 일이 벌어지고 있지만, 여성들이 처한 상황은 제대로 받아들여지지 않는다"며 "우리 어머니 역시 진지하게 받아들여지지 않았다"고 지적했다.

이후 그는 가정폭력 피해 여성들을 위한 활동에도 적극적으로 나서고 있다. 2020년에는 구호 단체 'CARE' 및 'Entertainment Industry Foundation'과 함께 'Together For Her' 캠페인을 시작해 코로나19 기간 동안 가정폭력 대응을 지원했다.

또한 2008년에는 유엔 평화 메신저로 임명되어 여성 대상 폭력 근절을 위한 활동을 이어가고 있다.

그는 "이런 이야기를 나누는 이유는 사람들이 혼자가 아니라는 걸 느끼게 하기 위해서"라며 "당시에는 우리만 그런 일을 겪는 줄 알았지만, 지금은 그렇지 않다는 걸 안다"고 말했다. 이어 "이제는 이 기억이 나를 괴롭히지 않는다"고 덧붙였다.

한편, 샤를리즈 테론은 1994년 영화 '일리언 3'로 데뷔했으며, 2003년 영화 '몬스터'로 아카데미 여우주연상을 수상했다. 이후 '매드맥스: 분노의 도로'에서 퓨리오사 역으로 전 세계적인 사랑을 받았다. 그의 차기작은 2026년 7월 개봉 예정인 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'다.

tokkig@sportschosun.com