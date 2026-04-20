[공식] 곽동연, 박보검이랑 한솥밥…더블랙레이블行

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 곽동연이 더블랙레이블과 손잡고 새로운 출발에 나선다.

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20일 더블랙레이블 측은 곽동연과 전속계약 체결 소식을 전했다.

소속사는 "앞으로의 도전과 변화를 함께할 든든한 파트너가 되겠다"면서 "곽동연은 다양한 작품에서 자신만의 색을 입힌 캐릭터를 완성해 온 배우로 폭넓은 연기 스펙트럼과 잠재력을 지니고 있다"며 기대감을 드러냈다.

곽동연은 2012년 KBS2 '넝쿨째 굴러온 당신'으로 데뷔한 이후 '내 아이디는 강남미인', '빈센조', '눈물의 여왕' 등 여러 작품에서 인상적인 연기를 선보이며 입지를 다져왔다. 장르를 넘나드는 안정적인 연기력으로 꾸준히 존재감을 발휘해 온 만큼, 새 소속사에서 펼칠 행보에도 관심이 쏠린다.

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최근에는 tvN 예능 '보검 매직컬'에 출연해 요리 실력과 친화력으로 색다른 매력을 보여주며 대중의 호평을 받았다. 특히 함께 출연한 박보검 역시 더블랙레이블 소속이라는 점에서 향후 시너지에 대한 기대도 커지고 있다.

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한편 더블랙레이블에는 박보검을 비롯해 태양, 전소미, 로제 등 다양한 아티스트들이 소속돼 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com