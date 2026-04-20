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'윤남기♥' 이다은, 학원만 4개도는 초등 딸..영어 강사인데도 "내가 못 가르쳐"

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'윤남기♥' 이다은, 학원만 4개도는 초등 딸..영어 강사인데도 "내가 못 가르쳐"

[스포츠조선 정유나 기자] '돌싱글즈2' 이다은이 초등학생 딸의 학원만 4개를 오가는 바쁜 일상을 공개하며, 영어 강사 출신임에도 직접 교육의 어려움을 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 '어른보다 더 바쁜 초등 생활'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이다은은 초등학생 딸 리은이의 학원 등·하원부터 수영 수업, 집에서의 저녁 시간까지 담은 브이로그를 공개했다. 영상 속 그는 더운 날씨 속에서도 딸의 학원 준비를 챙기고, 하루를 마친 아이와 대화를 나누며 다정한 엄마의 모습을 보였다.

이어 이다은은 초등학교에 입학한 딸의 교육에 대한 고민도 솔직하게 털어놨다. 그는 미술, 피아노, 줄넘기, 수영 등 예체능 위주의 학습을 하고 있는 근황을 전하며 "영어 교육은 어떻게 시키냐는 질문을 많이 받았다"고 밝혔다.

'윤남기♥' 이다은, 학원만 4개도는 초등 딸..영어 강사인데도 "내가 못 가르쳐"

특히 영어 강사 출신임에도 불구하고 딸을 직접 가르치는 것에 대해 "절대 쉽지 않다. 아예 불가능한 일이다"라며 현실적인 어려움을 언급했다.

그러면서 어린 시기에는 자연스러운 언어 노출과 흥미가 중요하다고 강조했다. 학원보다 아이가 즐겁게 참여할 수 있는 방식이 더 중요하다는 판단 아래, 집에서 할 수 있는 영어 학습 프로그램을 선택하게 된 배경도 설명했다.

이다은은 "결국 중요한 건 아이가 얼마나 오래 집중하고, 스스로 흡수하느냐"라며 자기주도 학습의 중요성을 강조했다. 또한 학습 후 반복 연습과 피드백 과정이 아이의 실력 향상에 큰 역할을 한다고 덧붙였다.

한편 이다은은 윤남기와 2022년 종영한 MBN '돌싱글즈2'에서 만나 실제 연인으로 발전, 재혼했다. 이다은은 딸 리은을 데리고 새출발했고 윤남기와의 사이에서 아들을 낳았다.

jyn2011@sportschosun.com

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