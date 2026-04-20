솔비, 음주운전 차량에 치였다..충격 실화 "공중으로 날아가..기적처럼 살았다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 솔비가 과거 교통사고로 죽을 뻔한 아찔한 순간을 고백했다.

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20일 솔비의 유튜브 채널에는 '차에 치였는데 살아남았다…? 솔비의 충격 실화 최초 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 솔비는 라이브 방송을 통해 배우 송이우와 이야기를 나누던 중 "중학교 때 친구들과 '죽음의 고비' 이야기를 한 적이 있다. 친구가 내게 물었는데 난 죽음의 고비를 넘겨본 적이 없었다"며 당시 겪은 사고를 떠올렸다.

그는 "그날 친구들과 놀고 집에 가다가 횡단보도에서 신호가 바뀌자 뛰어가다가 차에 그대로 부딪혔다"며 "충격으로 정신을 잃었고, 몸이 공중으로 날아갔다"고 설명했다.

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이어 "마침 근처에 있던 한 학생이 사고 장면을 보고 놀라 쓰러졌는데, 내가 그 위로 떨어지면서 크게 다치지 않을 수 있었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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솔비는 "사고가 난 날이 4월 1일 만우절이라 주변에서도 처음엔 믿지 않았다"며 "응급실에서도 '죽음의 고비를 넘겼다'고 말했던 기억이 난다"고 덧붙였다.

또 "당시 사고를 낸 운전자가 음주 상태였다"며 "음주운전은 절대 하면 안 된다"고 강조했다.

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jyn2011@sportschosun.com