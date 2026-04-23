'70kg 감량' 미나 시누이, "네 주제에 공구?" 악플에.."힘들었다" 심경 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 미나의 시누이 수지 씨가 악플로 받은 상처를 고백했다.

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22일 유튜브 채널 '필미커플'에는 '춘천으로 돌아간 수지누나의 충격 근황'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 미나는 남편 류필립의 누나이자 시누이 수지 씨를 이사간 집으로 초대했다.

집에 들어선 수지 씨는 "영상보다 실제가 더 멋있다"며 감탄을 쏟아냈다. 특히 탁 트인 전망과 감각적인 인테리어, 야외를 보며 샤워할 수 있는 욕실까지 둘러보며 연신 "너무 예쁘다"고 감탄했다.

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미나의 도움을 받아 70kg 감량에 성공했었던 수지 씨는 다이어트 근황도 전했다. 그는 "지금도 폭풍 다이어트 하고 있다"고 전했고, 이에 미나는 "우리 150kg에서 출발하지 않았느냐. 20kg만 더 빼면 진짜 예쁠 것 같다"고 조언했다. 미나가 비만 치료제 위고비, 마운자로를 언급하자 수지 씨는 "제 의지를 보여주고 싶다. 또 많은 사람들이 저를 보고 다이어트를 하고 있어서 그런 부담감도 있다"고 고민을 털어놨다.

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이어 수지 씨는 "요즘 제가 받은 스트레스가 뭐냐면, '왜 드라마틱한 것도 안 보여주면서 네 주제에 무슨 공구를 하지?'라는 시선이 있었다"면서 "힘들었다"고 주변의 시선에 대한 속내를 토로했다.

이에 미나는 "유지하는 것만으로도 대단한 것"이라며 격려했고, 꾸준한 운동과 식습관 관리의 중요성을 강조했다.

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또한 수지는 최근 춘천으로 돌아가 직장 생활을 시작한 근황도 전했다. 그는 "생활 패턴이 많이 바뀌었다"며 식습관과 일상 전반에서 긍정적인 변화를 느끼고 있다고 밝혔다. 특히 주변에서 "살 많이 빠졌다"는 말을 자주 듣는다며 뿌듯함을 드러내기도 했다.

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한편 수지 씨는 148kg에서 류필립, 미나 부부의 도움으로 70kg 감량에 성공했다. 하지만 번아웃과 요요를 겪으며 다시 체중이 불어났고, 이 과정에서 미나, 류필립과의 불화설, 절연설까지 번졌다. 이에 대해 류필립은 "수지 누나가 더 이상 도움이 필요하지 않고 혼자 하겠다고 했을 뿐이라며 "가족으로서 절연한 것이 아니다. 오해 없으셨으면 좋겠다"고 밝혔다. 수지 씨 역시 미나 덕에 많은 도움을 받았다며 불화설을 직접 해명했다.

jyn2011@sportschosun.com