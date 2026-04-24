선우용여, '코 성형 5번' 서인영에 돌직구 "코 크면 팔자 세"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우용여가 '제2의 전성기'를 맞이한 가수 서인영을 언급했다.

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23일 선우용여의 유튜브 채널에는 '여주 아울렛에서 하루만에 XXX원 쓴 82세 선우용여 단골 쇼핑 코스 대공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 선우용여는 제작진과 함께 여주 프리미엄 아울렛을 찾아 쇼핑을 즐기는 모습을 보였다.

폭풍 쇼핑을 마친 후 선우용여는 커피 한 잔을 마시며 제작진에게 "서인영 좀 다시 보여줘봐"라며 서인영을 언급했다.

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앞서 선우용여는 아울렛으로 이동하는 차 안에서 제작진에게 "서인영이 유튜브 채널을 개설했는데 엄청나다. 2주만에 40만 구독자를 찍었다"는 소식을 전해들었다. 이에 선우용여는 "걔가? 잘 됐다. 이혼도 했냐. 능력있네"라고 말했다.

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이후 선우용여는 서인영의 얼굴을 다시 바라보며 "얘랑 같이 했던 것 같다. 코 올린 거 보니 맞는 것 같다. 얼굴이 변했다"고 달라진 외모를 언급해 눈길을 끌었다.

이에 제작진이 "얼굴이 좀 순해지셨다. 코 높인 것도 다 뺐다고 하더라"라고 알려주자, 선우용여는 "원래는 자기 코가 아니었구나? 빼길 잘했다. 여자는 원래 코가 너무 크면 팔자가 세다"라고 전해 시선을 모았다.

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앞서 서인영은 코 성형을 다섯 차례 진행한 사실을 밝힌 바 있으며, 최근에는 보형물을 제거했다고 전하기도 했다.

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jyn2011@sportschosun.com