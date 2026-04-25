'다둥이 父' 박찬민, 3자매 대학 등록금 면제 "늦둥이 子도 혜택 있을 듯"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박찬민 아나운서가 다둥이 가족으로 누리는 혜택을 공개했다.

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25일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'에서는 '아나운서 가족 특집'이 꾸며졌다.

이날 박찬민은 세 딸과 늦둥이 10세 막내아들까지, 4남매와 함께 출연해 눈길을 끌었다. '다둥이 아빠'인 그는 다자녀 가구 혜택에 대한 질문을 받고 "아이들이 대학생이 되니까 정말 좋은 혜택이 있다"고 밝혔다.

이어 "다자녀 전형이 있어서 아이들 셋이 대학생인데 등록금을 하나도 안 낸다. 아예 면제"라고 답해 놀라움을 자아냈다. 그러면서 "한국장학재단이라는 곳이 있는데 너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.

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이에 엄지인 아나운서는 "나중에 막내까지 혜택이 있냐"고 물었고, 박찬민은 "그럴 거다"라고 답했다.

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한편 아역배우로도 활동하며 사랑받았던 박민하는 올해 대학에 입학한 근황을 전했다. 건국대학교 매체연기학과에 입학한 그는 "유지태 교수님이 학과장님이다. 연기에 대한 조언도 많이 듣고 행복하게 학교생활을 하고 있다"고 밝혔다.