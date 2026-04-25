故최진실 떠난 후 멀어진 절친들..홍진경 "큰일 겪으며 다들 지쳐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경과 이소라가 15년간 안 보고 지낼 정도로 멀어진 이유를 밝혔다.

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26일 첫 방송되는 MBC '소라와 진경'은 15년 만의 재회를 앞둔 이소라와 홍진경의 모습이 담긴 예고 영상을 공개했다.

영상에서 홍진경은 "다들 아시는 분들은 아시겠지만 친한 언니들과의 모임이 있었다. 돌아가신 진실 언니도 계시고 (이)영자 언니, (엄)정화 언니, (이)소라 언니, (정)선희 언니, 막내인 나까지 자주 모였는데 우리가 다들 큰일들을 좀 많이 겪으면서 다들 지치기도 했다"고 털어놨다.

이소라 역시 "그때는 우리가 다 힘든 시간이 있었다. 다 같이 힘들어서 여기서 조금 나오고 싶다고 생각할 때였다"고 당시를 떠올렸다.

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홍진경은 "사이가 안 좋거나 싸우거나 나쁜 일이 있었다거나 그런 건 아니다"라며 "그 후에도 우리에게 많은 아픔들이 있었기 때문에 뭐 때문인지는 모르겠지만 그냥 그렇게 멀어졌던 거 같다"고 말했다.

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15년 만에 다시 마주하기로 한 두 사람은 재회를 앞둔 심경도 솔직하게 전했다. 홍진경은 "진짜 되게 오묘한 기분이 든다. 불편한 건 아닌데 언니를 만나서 처음에 무슨 이야기를 어떻게 해야 하지. 되게 어색하다"라고 속내를 밝혔다.

이소라 또한 "약간 짠하지 않을까. 중간에 우리가 잃어버린 시간 동안 각자 무슨 일을 했을까. 그런 거에 대해서 오는 것도 있고, 울 수도 있다"고 말하며 복잡한 마음을 내비쳤다.

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한편 오랜만에 만난 두 사람은 어색한 기류를 숨기지 못했다. 이소라는 말이 없는 홍진경을 향해 "언니 불편해?"라고 물었고, 홍진경은 "아니요"라고 답하며 어색한 웃음을 지어 보였다.

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숨 막히는 정적이 흐르던 가운데 홍진경은 "너무 오랜만에 만났다. 언니 옛날 아직 그 아파트에 아직 살고 있냐. 이사 갔냐"며 조심스럽게 근황을 물었다. 이에 이소라도 "언니가 준 구찌 드레스 갖고 있냐"며 과거의 추억을 꺼냈고, 홍진경은 "지금은 없는데 되게 잘 입었다"고 답하며 미소를 지었다.

90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전하는 과정을 따라가는 리얼리티 프로그램 MBC '소라와 진경'은 내일(26일) 일요일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.