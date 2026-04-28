'열혈강호 온라인'. 신규 직업 '진풍백' 업데이트 및 6년만에 신규 서버 오픈

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엠게임은 인기 코믹 무협 MMORPG '열혈강호 온라인'에서 신규 직업 '진풍백'을 업데이트하고 이를 기념하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

이번에 새롭게 합류하는 '진풍백'은 원작 천마신군의 셋째 제자로, 특수 체질인 '천음구절맥'을 타고나 무한에 가까운 내공을 보유한 초절정 고수다. '혈우를 부르는 악마'라는 별호에 걸맞은 광기 어린 전투력을 게임 속에서도 고스란히 경험할 수 있도록 구현했다.

게임 내 진풍백은 구슬 형태의 무기 '혈우환'을 손가락으로 튕겨 날리는 원거리형 캐릭터로 등장한다. 특히 원작에서 자신의 생명력을 소모하며 파괴적인 무공을 펼치던 설정을 살려, 생명력이 낮아질수록 공격력이 비약적으로 상승하며 쓰러지기 직전 확률적으로 부활해 최후의 복수를 가하는 광전사적인 특징을 가지고 있다.

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'열혈강호 온라인'은 이번 신규 캐릭터 업데이트와 함께 29일, 지난 2020년 이후 약 6년 만에 신규 서버 '진풍백'을 오픈하며 대대적인 유저 유입에 나선다. 이와 함께 신규 직업 및 신규 서버 '진풍백' 업데이트를 기념한 다양한 이벤트를 오는 6월 3일까지 진행한다.

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우선 신규 서버 '진풍백'에 정착하는 유저들을 위해 파격적인 지원 아이템을 제공한다. 이벤트 기간 내 접속하여 시리얼 코드 입력 시 경험치를 보호해주는 '생사부', 행낭 공간을 확장하는 '보조행낭', 승천 5식 장신구인 '비람이환' 등 필수 아이템 패키지를 전원 지급하여 빠른 성장을 돕는다.

신규 캐릭터 육성을 지원하는 전용 콘텐츠도 마련됐다. '진풍백 육성하기' 이벤트를 통해 특정 등급 달성 시마다 유용한 아이템을 증정하며, 기간 내 최고 등급을 달성한 유저 1인에게는 최고의 진풍백 육성 전문가로서 특별한 보상을 수여한다.

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진풍백과 파티를 맺고 사냥 시 경험치와 기연 획득량이 50% 증가하는 파티 이벤트와 매시간 퀴즈를 통해 버프를 지급하는 이벤트도 함께 진행된다. 현발파 마을에 방문한 '진풍백 NPC'와 기념사진을 남기면 각종 버프 혜택을 받을 수 있으며, 모든 유저가 힘을 합쳐 거대 이벤트 몬스터를 물리치는 협동 콘텐츠도 마련됐다.

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열혈강호 사업본부 강영순 이사는 "오랜 시간 진풍백 캐릭터의 등장을 기다려온 유저분들의 기대에 부응하기 위해 원작의 정체성을 살린 콘텐츠와 풍성한 이벤트를 준비했다"며 "진풍백 업데이트를 기점으로 향후 최상위 레벨 유저들이 즐길 수 있는 신규 던전 등 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정"이라고 전했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com