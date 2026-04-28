'최우수산' PD "허경환, '라스'할 때부터 저점매수…'태계일주' 덱스 롤"

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 허경환이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김명엽 PD가 '대세 예능인'으로 허경환을 꼽았다.

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김명엽 PD는 28일 서울 마포 상암동 MBC사옥에서 열린 '최우수산' 제작발표회에서 "'라스'할 때 허경환 섭외는 저점매수"라며 "여기선 '태계일주' 덱스 롤"이라고 했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티다.

특히 '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'인 장동민, 붐, 양세형,그리고 균형을 흔들 수 있는 '변수' 허경환 의 조합이 화제다.

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실제로 최우수자 타이틀을 얻기 위해 경쟁하는 모습을 가장 원초적이고 리얼하게 담으려 했다는것이 제작진의 설명이다.

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김명엽 PD는 "이 형들이 도합으로 하면 100년 가까운 경력을 가진 베테랑 예능인들이시다. 안 해본 게 뭐있을지 회의를 하다가, 회의를 하면 할수록 산으로 가더라. 그래서 실제로 산을 가게 됐다. 그렇게 시작됐다"라며 프로그램을 기획한 계기를 설명했다.

출연진 중 '메기'로 꼽힌 허경환에 대한 이야기가 오래 나왔다. 김 PD는 "'라디오스타' 하면서 허경환을 네 번 모셨다. 이른바 저점매수였다. 체력, 외모, 화제성 뭐 하나 빠짐 없는 멤버라 섭외를 안 할 수 없었다"라며 허경환을 '메기남'이라 표했다.

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그러면서 "'태계일주'를 봐도 덱스가 있지 않느냐. 우리 팀에서는 덱스 같은 롤이다"라고 덧붙였다.

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MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 오는 5월 3일(일) 오후 6시에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com