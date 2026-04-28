'45세' 채은정 남편, 난임검사 중 폭탄발언 "내 취향 영상 고르기 힘들어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 채은정이 임신 준비 중인 근황을 전했다.

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28일 유튜브 채널 '미은정, 고은정'에는 'April Vlog | 시댁 첫 성묘 | 산전검사 | 봄 야외 바비큐 캠핑 | 4월 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 채은정은 남편과 함께 난임 검사를 받기 위해 병원을 찾았다. 그는 "저희 정액검사 하러 왔다. 오늘은 오빠 정액검사 하는 날"이라며 일정을 설명했고, 남편에게 "소감이 어떠냐"고 물었다. 이에 채은정의 남편은 "어떤 동영상이 있을지 궁금하다"라고 유쾌하게 받아쳐 폭소를 안겼다.

이에 채은정은 "그러게. 비뇨기과에서도 없다며"라고 물었고, 남편은 "옛날에도 한 번 이어 채은정이 "비뇨기과에서도 없다더라"고 묻자, 남편은 과거 검사 경험을 언급하며 "강남 비뇨기과에는 아무것도 없어서 놀랐다. 판교에서는 취향이 없어서 폰으로 검색해서 했던 것 같다"고 솔직하게 털어놨다. 이에 채은정은 "휴대폰으로 검색하면 나오냐. 실망이다"라면서도 "저도 링크 공유해달라"고 농담으로 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

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검사를 위해 남편이 진료실로 들어간 사이, 채은정은 자신의 난소 기능 검사 결과를 확인했다. 결과는 실제 나이 44세보다 낮은 34세 수준으로 나타났고, 채은정은 기쁜 반응을 보였다. 다만 임신 가능성이 12%라는 수치를 확인한 뒤에는 아쉬운 마음도 드러냈다.

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이후 검사를 마친 남편은 "세 번째 정액 검사인데 분위기가 편안해서 좋았다"고 전했다. 이어 검사 과정과 관련해 "9~10개 정도 (비디오가) 있었는데 내 취향에 맞는 걸 고르기가 어려웠다"고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다.

한편 채은정은 1999년 그룹 클레오로 데뷔해 '모순', 'Good Time' 등의 히트곡으로 사랑받았으며, 2004년 팀에서 탈퇴했다. 이후 지난해 8월 서울 모처에서 영상감독 연인과 결혼식을 올렸다.