허경환, 유행어에 토크도 된다…"MBC 최우수상 받고 싶어서 '최우수산' 들어와"

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 허경환이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송이 허경환이 올해 'MBC 연예대상' 최우수상을 노린다.

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허경환은 28일 서울 마포 상암동 MBC사옥에서 열린 '최우수산' 제작발표회에서 "올해 최우수상 받고 싶어서 '최우수산' 왔다"라고 했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티다.

특히 '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'인 장동민, 붐, 양세형,그리고 균형을 흔들 수 있는 '변수' 허경환 의 조합이 화제다.

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실제로 최우수자 타이틀을 얻기 위해 경쟁하는 모습을 가장 원초적이고 리얼하게 담으려 했다는것이 제작진의 설명이다.

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무엇보다 '대세 예능인' 허경환에 대한 이야기가 오래 나왔다. 허경환은 "여기 계신 분들 빼고, 저만 지난해 '연예대상' 최우수상 후보 멤버가 아니었다. 그래도 저는 3사 우수상을 탔다. 이번에 MBC에서 '연예대상' 최우수상을 받고 싶어서, 여기로 왔다"라며 너스레를 떨었다. 이에 김 PD는 "허경환 씨는 최우수상을 넘어 대상을 넘볼 수 있을 것 같다"라며 받아쳤다.

'놀면 뭐하니?'에 이어 '최우수산'까지 MBC 예능을 장악한 허경환은 "저희 '최우수산'이 정규가 돼서, 12월까지 가야 한다. 시청자 반응을 잘 얻어서, 정규 프로그램이 된다면 우리 중에 최우수상이 무조건 나올 것 같다. 그 중에서는 아마 저인 것 같다"라고 힘주어 말했다.

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동시간대에 방송되는 '1박 2일', '런닝맨' 섭외가 들어오면 어떻게 할 것이냐는 질문에는 "'최우수산'에 남겠다"라고 답했다.

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이번 '최우수산'을 통해 어떤 멤버가 '최우수상'을 받을 수 있을 지에도 질문이 나왔다. 장동민은 "올해는 당연히 제가 받을 거라 생각한다. 견제라고 하면, 올해는 양세형 씨가 괜찮지 않을까 생각이 든다. '구해줘! 홈즈'가 다양한 콘셉트로 활약 중이다. 제가 아니라면 양세형 씨가 가능성이 클 것 같다"라고 전했다.

양세형은 "그래도 대세로 뜨고 있는 허경환 씨가 아닐까 싶다. 그리고 제일 상을 받길 원하는 분이기도 하더라"고 했고, 유세윤은 "그래도 MBC가 착해서, 원하는 분에게 주더라"고 말해 웃음을 샀다. 양세형은 "허경환 씨가 유행어만 밀었는데, 이제 토크도 된다"며 허경환을 칭찬했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 오는 5월 3일(일) 오후 6시에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com