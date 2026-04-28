'최우수산' 양세형 "동생 양세찬 '런닝맨'과 맞붙지만, 형은 형…어머니는 '1박 2일' 보신다"

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 양세형이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 양세형이 동생 양세찬과 맞붙게 된 각오를 다졌다.

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양세형은 28일 서울 마포 상암동 MBC사옥에서 열린 '최우수산' 제작발표회에서 "세찬아 형은 형이다"라고 했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티다.

특히 '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'인 장동민, 붐, 양세형, 그리고 균형을 흔들 수 있는 '변수' 허경환 조합이 화제다.

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실제로 최우수자 타이틀을 얻기 위해 경쟁하는 모습을 가장 원초적이고 리얼하게 담으려 했다는것이 제작진의 설명이다.

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양세형은 동생 양세찬의 '런닝맨'과 붙게 됐다는 점도 눈길을 끈다. 이에 양세형은 "세찬아, 형은 형이다"고 선전포고 했다.

그러자 장동민은 "이번 주 일요일에 어머니는 어떤 프로그램을 보시느냐"라고 했고, 양세형은 "어머니는 '1박 2일' 보신다"고 답했다.

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MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 오는 5월 3일(일) 오후 6시에 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com