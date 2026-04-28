'최우수산' 장동민 "두뇌 서바이벌, 적수 없어…근데 여긴 예측이 안 된다"

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 장동민이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 장동민이 '두뇌 서바이벌'과의 차별점을 짚었다.

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장동민은 28일 서울 마포 상암동 MBC사옥에서 열린 '최우수산' 제작발표회에서 "두뇌 서바이벌은 예측이 되는데, 이건 예측이 안 돼"라고 했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티다.

특히 '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'인 장동민, 붐, 양세형, 그리고 균형을 흔들 수 있는 '변수' 허경환 조합이 화제다. 실제로 최우수자 타이틀을 얻기 위해 경쟁하는 모습을 가장 원초적이고 리얼하게 담으려 했다는것이 제작진의 설명이다.

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산에 오르는 만큼, 고생하는 그림이 예상된다. 장동민은 "고생도 많이 한다. 그런데 대한민국에서 이런 곳이 있었어?라는 걸 많이 보여드릴 수 있을 것 같다. 깔깔 웃기고 마는 것을 넘어, 더 남는 게 있다"라고 강조했다.

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유세윤 역시 "아직은 고생스럽다는 느낌은 아니고, 산악 예능이라고 하면 '리얼리티' 담백함과 텐션이 높지 않을 거라 상상할 수 있다. 그런 것과 달리, 저희끼리 장난치고 그런다. 산은 차분한데, 저희는 차분하지 않는 이질적인 모습을 담고 있는 것 같다"라며 기존 여행 예능과의 차별점을 짚었다.

'두뇌 서바이벌 GOAT' 장동민은 "두뇌 서바이벌 고트라서 적수가 없어서, 제작 단계에 들어갔다. 거기보다 여기가 힘들다. 두뇌 서바이벌에서는 예상, 예측이 거의 떨어진다. 여기서는 어디로 튈 지 모르는 사람들이라, 또 다르게 재밌는 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

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MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 오는 5월 3일(일) 오후 6시에 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com