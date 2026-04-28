'최우수산' 유세윤 "프로그램 부제는 '유재석이 필요한 이유'…산이 유재석"

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 유세윤이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 유세윤이 '유느님' 유재석의 존재감을 언급했다.

Advertisement

유세윤은 28일 서울 마포 상암동 MBC사옥에서 열린 '최우수산' 제작발표회에서 "우리 프로그램 부제가 '유재석이 필요한 이유'다"라고 했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티다.

특히 '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'인 장동민, 붐, 양세형, 그리고 균형을 흔들 수 있는 '변수' 허경환 조합이 화제다.

Advertisement

실제로 최우수자 타이틀을 얻기 위해 경쟁하는 모습을 가장 원초적이고 리얼하게 담으려 했다는것이 제작진의 설명이다.

Advertisement

예능인들끼리 나오는 만큼, 이날 제작발표회 분위기는 '개그'로 유쾌함을 자랑했다. 유세윤은 "저희 부제가 '유재석이 필요한 이유'라고 할 수도 있다"라며 "산이 유재석이다"라고 농담했다.

그러자 장동민이 "명엽 PD님이 프로그램에 개입한다. 뜨고 싶어서 그런다"라고 했고, 붐 역시 "너무 개입하신다"라고 거들었다.

Advertisement

이에 김 PD는 시청률 목표에 대해 "시청률 수치라는 게 계절이나 경쟁 프로그램에 따라 다르다. '런닝맨'이나 '1박 2일'이 2049 시청률 2% 나오더라. 그래서 2%를 넘는 게 목표고, 그래야 저희가 레귤러 프로그램이 될 수 있을 것 같다"고 바랐다.

Advertisement

붐은 "만약 시청률이 안 나오면, 최우'수산'으로 해서 바다를 가면 된다. 플랜B가 있다"고 덧붙이며, 끝까지 웃음을 선사했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 오는 5월 3일(일) 오후 6시에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com