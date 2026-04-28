[SC현장]"'1박 2일'-'런닝맨'처럼 시청률 나오면"…'최우수산', 정규 넘어 최우수상 노린다(종합)

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 유세윤, 허경환, 장동민, 양세형, 붐이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] '최우수산'이 올해 'MBC 연예대상' 최우수상을 노린다.

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28일 서울 마포 MBC 사옥에서 '최우수산' 제작발표회가 열렸다. 이날 제잘발표회에는 김명엽 PD, 방송인 장동민, 유세윤, 허경환, 양세형, 붐이 참석했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티다.

특히 '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'인 장동민, 붐, 양세형, 그리고 균형을 흔들 수 있는 '변수' 허경환 조합이 화제다. 김 PD는 "TV를 틀면 어딜 가도 나오는 분들이라, 이 조합을 다시 보기에도 어려울 것 같다"며 운을 뗐다.

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 유세윤, 허경환, 장동민, 양세형, 붐이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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실제로 최우수자 타이틀을 얻기 위해 경쟁하는 모습을 가장 원초적이고 리얼하게 담으려 했다는것이 제작진의 설명이다. 김명엽 PD는 "이 형들이 도합으로 하면 100년 가까운 경력을 가진 베테랑 예능인들이시다. 안 해본 게 뭐있을지 회의를 하다가, 회의를 하면 할수록 산으로 가더라. 그래서 실제로 산을 가게 됐다. 그렇게 시작됐다"라며 프로그램을 기획한 계기를 설명했다.

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지난해 'MBC 연예대상' 최우수상 후보들이 다 모였다는 점도 관심사다. 특히 대부분 개그맨 공채 출신인 가운데, 붐만 공채가 아닌 점도 언급됐다. 붐은 "전 길거리 출신이라는 지적을 많이 받았다. 가수에서 리포터가 됐는데, 형들에게 배우는 입장으로 산을 오르고 있다"며 겸손한 면모를 보였다.

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 허경환이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

무엇보다 '대세 예능인' 허경환에 대한 이야기가 오래 나왔다. 김 PD는 "'라디오스타' 하면서 허경환을 네 번 모셨다. 이른바 저점매수였다. 체력, 외모, 화제성 뭐 하나 빠짐 없는 멤버라 섭외를 안 할 수 없었다"라며 허경환을 '메기남'이라 표했다. 그러면서 "'태계일주'를 봐도 덱스가 있지 않느냐. 우리 팀에서는 덱스 같은 롤이다"라고 덧붙였다.

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그러자 허경환은 "여기 계신 분들 빼고, 저만 지난해 '연예대상' 최우수상 후보 멤버가 아니었다. 그래도 저는 3사 우수상을 탔다. 이번에 MBC에서 '연예대상' 최우수상을 받고 싶어서, 여기로 왔다"라며 너스레를 떨었다. 이에 김 PD는 "허경환 씨는 최우수상을 넘어 대상을 넘볼 수 있을 것 같다"라며 받아쳤다.

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'놀면 뭐하니?'에 이어 '최우수산'까지 MBC 예능을 장악한 허경환은 "저희 '최우수산'이 정규가 돼서, 12월까지 가야 한다. 시청자 반응을 잘 얻어서, 정규 프로그램이 된다면 우리 중에 최우수상이 무조건 나올 것 같다. 그 중에서는 아마 저인 것 같다"라고 힘주어 말했다.

동시간대에 방송되는 '1박 2일', '런닝맨' 섭외가 들어오면 어떻게 할 것이냐는 질문에는 "'최우수산'에 남겠다"라고 답했다.

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 장동민이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

이번 '최우수산'을 통해 어떤 멤버가 '최우수상'을 받을 수 있을 지에도 질문이 나왔다. 장동민은 "올해는 당연히 제가 받을 거라 생각한다. 견제라고 하면, 올해는 양세형 씨가 괜찮지 않을까 생각이 든다. '구해줘! 홈즈'가 다양한 콘셉트로 활약 중이다. 제가 아니라면 양세형 씨가 가능성이 클 것 같다"라고 전했다.

양세형은 "그래도 대세로 뜨고 있는 허경환 씨가 아닐까 싶다. 그리고 제일 상을 받길 원하는 분이기도 하더라"고 했고, 유세윤은 "그래도 MBC가 착해서, 원하는 분에게 주더라"고 말해 웃음을 샀다. 양세형은 "허경환 씨가 유행어만 밀었는데, 이제 토크도 된다"며 허경환을 칭찬했다.

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 유세윤이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

산에 오르는 만큼, 고생하는 그림이 예상된다. 장동민은 "고생도 많이 한다. 그런데 대한민국에서 이런 곳이 있었어?라는 걸 많이 보여드릴 수 있을 것 같다. 깔깔 웃기고 마는 것을 넘어, 더 남는 게 있다"라고 강조했다.

유세윤 역시 "아직은 고생스럽다는 느낌은 아니고, 산악 예능이라고 하면 '리얼리티' 담백함과 텐션이 높지 않을 거라 상상할 수 있다. 그런 것과 달리, 저희끼리 장난치고 그런다. 산은 차분한데, 저희는 차분하지 않는 이질적인 모습을 담고 있는 것 같다"라며 기존 여행 예능과의 차별점을 짚었다.

장동민은 '두뇌 서바이벌'과의 다른 점도 분석했다. "두뇌 서바이벌 고트라서 적수가 없어서, 제작 단계에 들어간 상황"이라는 장동민은 "거기보다 여기가 힘들다. 두뇌 서바이벌에서는 예상, 예측이 거의 떨어진다. 여기서는 어디로 튈 지 모르는 사람들이라, 또 다르게 재밌는 것 같다"고 자부했다.

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 양세형이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

양세형은 공교롭게도 동생 양세찬의 '런닝맨'과 붙게 됐다. 이와 관련해 양세형은 "세찬아, 형은 형이다"고 선전포고하기도 했다. 이에 장동민은 "이번 주 일요일에 어머니는 어떤 프로그램을 보시느냐"라고 했고, 양세형은 "어머니는 '1박 2일' 보신다"고 답했다.

이처럼 이날 제작발표회는 예능인들끼리 모인 만큼, 유쾌한 분위기를 자랑했다. 끊임 없는 토크에유세윤은 "저희 부제가 '유재석이 필요한 이유'라고 할 수도 있다"라며 "산이 유재석이다"라고 농담했다. 그러자 장동민이 "명엽 PD님이 프로그램에 개입한다. 뜨고 싶어서 그런다"라고 했고, 붐 역시 "너무 개입하신다"라고 거들었다.

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 붐이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

끝으로 시청률 목표도 밝혔다. 김 PD는 "시청률 수치라는 게 계절이나 경쟁 프로그램에 따라 다르다. '런닝맨'이나 '1박 2일'이 2049 시청률 2% 나오더라. 그래서 2%를 넘는 게 목표고, 그래야 저희가 레귤러 프로그램이 될 수 있을 것 같다"고 바랐다.

이에 붐은 "만약 시청률이 안 나오면, 최우'수산'으로 해서 바다를 가면 된다. 플랜B가 있다"고 덧붙이며, 끝까지 웃음을 선사했다.

MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 오는 5월 3일(일) 오후 6시에 첫 방송된다.

MBC 새 예능 '최우수산' 제작발표회가 28일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 김명엽 PD가 인터뷰를 하고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com