홍현희, 60→49kg 빼더니…아들 자전거도 거뜬한 '슬림핏'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍현희가 다이어트 성공 후 몰라보게 달라진 슬림한 근황을 공개해 화제다.

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28일 홍현희의 남편 제이쓴은 자신의 개인 SNS 계정을 통해 별다른 설명 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 홍현희는 아들 준범이의 앙증맞은 유아용 자전거에 털썩 앉아 휴대전화에 열중하고 있는 모습이다.

가장 눈길을 끈 것은 홍현희의 체구 변화다. 과거 통통하고 귀여운 매력으로 사랑받았던 모습은 간데없고, 한층 날렵해진 턱선과 가벼워진 몸매가 시선을 사로잡는다.

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특히 성인이 앉기엔 턱없이 작은 아이용 자전거임에도 불구하고, 전혀 위화감 없이 '쏙' 들어가는 슬림한 라인이 감탄을 자아낸다.

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앞서 홍현희는 지난해 12월, 자신의 유튜브 채널을 통해 몸무게 60kg에서 49kg까지 총 11kg를 감량했다고 밝혀 뜨거운 관심을 받은 바 있다.

출산 후 철저한 자기관리를 통해 리즈 시절 미모를 갱신 중인 그의 모습에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

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사진을 접한 누리꾼들은 "준범이 자전거가 부서지지 않는 게 신기하다", "진짜 반쪽이 됐다", "다이어트 자극 제대로 온다" 등의 열띤 반응을 보였다.

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narusi@sportschosun.com