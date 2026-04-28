이효리, 부친상 후 근황..."비싼 옷과 좋은 직업, 다 소용 없다" 삶의 변화 고백

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[스포츠조선 김수현기자] 최근 부친상을 당한 가수 이효리가 요가를 통해 달라진 삶과 솔직한 속내를 전했다.

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28일 이효리는 "매트 위에서 몸은 정직해. 비싼 옷도 좋은 직업도 아무 소용이 없지. 그래서.. 요가"라는 글을 남기며 근황을 공개했다.

공개된 모습 속 이효리는 요가 매트 위에서 몸을 일자로 접은 채 동작에 집중하며 깊은 몰입 상태를 보였다. 요가를 통해 정신 수양과 힐링의 시간을 보내고 있는 그는 오롯이 자신에게 집중하는 모습으로 눈길을 끌었다.

가수라는 본업 외에도 12년 차 요가 강사로 활동 중인 이효리는 요가를 통해 삶이 변화했다고 여러 차례 밝혀왔다.

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최근 십오야 채널의 '난다 긴다 아난다 이효리 선생님의 나마스테 요가 클래스-에그문화센터' 콘텐츠를 통해 요가 강사로서의 일상도 공개했다.

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해당 영상에서 이효리는 '이효리로 사는 기분'에 대한 질문에 "톱스타 시절은 정신없이 지나가 기고만장했던 것 같다. 주위에서 그렇게 만들기도 했다"고 솔직하게 털어놓았다.

또한 요가원을 운영하는 이유에 대해 "요가 덕분에 삶에서 많은 도움을 받았고, 마음을 나눌 수 있는 사람들도 만났다"며 "나와 비슷한 고민을 하는 분들도 요가를 통해 조금 더 편안해졌으면 하는 마음, 그리고 돌려주고 싶은 마음이 있다"고 전했다.

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한편 이효리는 2013년 기타리스트 이상순과 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

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shyun@sportschosun.com