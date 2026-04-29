백진희, 눈물 뚝뚝 “저 사기꾼 아니에요”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 백진희가 유튜브 채널 삭제 소식을 전하며 눈물을 보였다.

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지난 28일 채널 '지니이즈백'에는 '저 사기꾼 아니에요'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 백진희는 "채널이 갑자기 삭제됐다"며 "아침에 확인해 보니 사라져 있었고, 유튜브 측으로부터 스팸·현혹 행위·사기 관련 정책 위반으로 조치됐다는 메일을 받았다"고 설명했다.

이어 그는 퍼스널 컬러 관련 콘텐츠 업로드 이후 해당 조치가 이뤄졌다고 전하며 "이의신청은 넣었지만 하루에서 이틀 정도 걸린다고 한다. 너무 당황스러운 상황이다. 계속해야 하나 고민이 된다"며 눈물을 보였다.

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백진희는 "한 달 넘게 촬영하고 고민하며 용기를 내서 시작한 채널이라 더 혼란스럽다"며 "가이드라인을 어긴 적은 없다고 생각해 이의신청 결과를 기다리고 있다"고 말했다.

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또한 그는 "이렇게 울고 있는 제 모습이 누군가에게는 별일 아닐 수 있지만, 개인적으로 힘든 일이 겹친 상황이라 더 크게 느껴졌다"며 "혼자만의 일이 아니라 함께하는 팀도 있어 더 마음이 무거웠다"고 털어놨다.

이후 채널이 복구되면서 상황은 반전됐다. 백진희는 "다시 돌아와서 정말 다행"이라며 "저는 사기도 스팸도 아니다"라고 강조했다.

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그는 "밝은 모습만 보여드리고 싶었는데 작은 일에도 크게 흔들린 하루였다"며 "더 단단해지라는 의미로 받아들이고 앞으로 더 나아가겠다"고 덧붙였다.

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한편 백진희는 지난 2월 종영한 MBC 드라마 '판사 이한영'에 출연했다.

tokkig@sportschosun.com