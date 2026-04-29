"숨길게 없다면, 입 가리지마!" 홍명보호 주목! 월드컵 경기中 입 가리면 레드카드 받을 수 있다

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[스포츠조선 전영지 기자]이번 북중미 월드컵 경기 도중 입을 가리는 선수들은 레드카드를 받을 수 있다

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월드컵 경기 중 상대선수와 맞서는 상황에서 입을 가리고 대화할 경우 레드카드, 퇴장당할 수 있다는 새 규정이 도입됐다.

이 결정은 29일(한국시각) 캐나다 밴쿠버에서 열린 국제축구연맹 평의회(IFAB) 특별 회의에서 내려졌다. FIFA가 제안한 두 가지 경기 규칙 개정안이 모두 승인됐다.

선수들이 입을 가리는 문제는 지난 2월 유럽챔피언스리그 벤피카-레알마드리드전 중 아르헨티나 국대 윙어인 벤피카 지안루카 프레스티아니가 레알 공격수 비니시우스 주니오르와 대화 중 유니폼을 들어올리며 입을 가린 사건으로 인해 큰 주목을 받았다.

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당시 프레스티아니는 인종차별적 비하 발언 의혹으로 임시로 1경기 출전 정지 징계를 받았고, 이후 유럽축구연맹(UEFA)의 조사 결과, 프레스티아니의 동성애 혐오적 행위가 인정돼 6경기 출전 정지( 3경기는 집행유예) 처분을 받았다.

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이 사안은 웨일스에서 열린 IFAB 연례 총회에서도 논의됐고, 월드컵 직전 밴쿠버에서 열릴 FIFA 평의회에서 다시 논의하기로 합의했었다. 이번 결정은 심판의 절대적인 재량권에 달려 있으며, 심판은 레드카드를 꺼내기 전 모든 정황을 고려해 판단한다.

지안니 인판티노 FIFA 회장 역시 '강력한 억제 효과'를 갖는 제도 확립을 희망하며 레드카드 도입을 지지했다. 인판티노 회장은 "선수가 입을 가리고 뭔가를 말했는데 그것이 인종차별적 결과로 이어진다면, 당연히 퇴장시켜야 한다"면서 "입을 가렸다는 것 자체가 말해서는 안 될 것을 말했다는 추정이 가능해야 한다. 그렇지 않다면 입을 가릴 이유가 없기 때문"이라고 주장했다. "숨길 것이 없다면 무언가를 말할 때 입을 가리지 않는다. 아주 간단한 문제다"라고 강조했다.

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이 의제와 함께 심판 판정에 항의하며 경기장을 무단 이탈하는 선수들 또한 레드카드 처분을 받게 된다. 모로코와 세네갈의 아프리카 네이션스컵 결승전에서 발생한 불미스러운 사건이 새 규정의 배경이다. 당시 세네갈 대표팀은 모로코에 주어진 페널티킥 판정에 격분해 항의하며 경기장을 떠나 라커룸으로 들어갔었다. 선수들이 다시 경기장으로 돌아왔을 때, 브라힘 디아스가 시도한 파넨카 킥이 에두아르 멘디 골키퍼의 손에 힘없이 잡혔고, 경기는 세네갈의 1대0 승리로 끝났다. 하지만 아프리카축구연맹(CAF)은 이후 세네갈의 우승 자격을 박탈하고 모로코의 3대0 몰수승을 선언한 바 있다. 경기장 무단 이탈 선수들에 대한 레드카드 규정은 경기장 이탈을 부추기는 팀 관계자들에게도 동일하게 적용된다. 경기 포기를 야기한 팀은 원칙적으로 해당 경기를 몰수당하게 된다.

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두 규칙의변경 사항은 IFAB에 의해 대회별 선택 적용 사항(opt-ins)으로 승인됐고, FIFA는 올여름 월드컵에서 이 규칙들을 채택할 것이라고 확인했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com