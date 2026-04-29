故 이선균·이상우, 먹먹한 투샷..김민재 "꼭 다시 만나요, 우리"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김민재가 연출가 고(故) 이상우와 배우 고 이선균을 추억하며 애틋한 마음을 전했다.

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김민재는 27일 자신의 계정을 통해 故 이상우 연출가를 추모했다. 이상우는 지난 26일 지병으로 세상을 떠났다. 향년 75세.

그는 "가슴이 답답하고, 숨이 잘 쉬어지지 않는다"며 "그게 무섭거나 공포스러워서가 아니라, 그저 선생님이 너무 보고 싶어서 그런 것 같다"고 먹먹한 심경을 전했다. 이어 "장례식 이틀 동안 웃었다가 또 많이 울고, 그 시간을 반복하며 지냈다. 그 시간들이 저에게는 너무나도 야속하게 느껴졌다"고 덧붙였다.

김민재는 "선생님은 저에게 아버지이자 스승이셨다. 아무것도 아니었던 저의 20대에 공연 스태프를 해보지 않겠냐고 먼저 손 내밀어 주셨던 그날이 지금도 너무 생생하게 떠오른다"며 "형들과 선생님과 함께 나눠 먹던 밥과 반찬, 공연이 끝난 뒤 늘 가던 술집에 모여 연극 이야기, 작품 이야기, 그리고 세상 사는 이야기까지 마음껏 나눌 수 있었던 시간들이 지금도 선명하게 남아 있다"고 회상했다.

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이어 "선생님, 정말 감사드린다. 선생님과 함께 웃고, 함께 거리를 걷고, 제주도를 돌아다니며 구경하던 시간들, 선생님의 무릎이 점점 나아가던 순간들, 선생님의 목소리와 웃음소리, 그리고 '손이 많이 깨끗해졌다'고 자랑하시던 그 모습까지, 하나하나가 아직도 너무 선명하다"고 그리움을 전했다.

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끝으로 그는 "마지막이라고 생각하지 않겠다. 선생님은 또 다른 차원으로 가셔서 어딘가에서 다시 극단을 만드시고 연극을 하고 계실 거라고, 억지로라도 믿어보려 한다. 사랑한다"고 고인을 추모했다.

또한 김민재는 故 이상우와 故 이선균이 함께 있는 사진을 공개하며 "추억하고 사랑합니다. 우리 꼭 다시 만나요"라고 전해 깊은 그리움을 드러냈다. 김민재는 이선균과 영화 '화차'로 인연을 맺은 바 있다. 당시 이선균은 무명이던 배우 이희준, 박해준, 진선균, 김민재 등을 추천한 일화로도 알려져 있다.

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한편 이선균은 2023년 10월 마약류 관리법 위반 혐의로 경찰 수사를 받던 중, 같은 해 12월 세상을 떠났다.