'음주 3진 아웃' 김현우, ‘하시5’ 충격 재등장…제작진 "레전드 귀환" 예우까지 '논란'

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[스포츠조선 조민정 기자] 음주운전 3회 전력이 있는 '하트시그널2' 출연자 김현우가 '하트시그널5'로 다시 등장하면서 논란이 일고 있다.

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지난 28일 유튜브 채널 '하트시그널 라비티비'에는 김현우가 시즌5 시그널하우스 인테리어 디렉터로 참여했다는 내용의 영상이 공개됐다. 제작진은 "시즌2 '레전드 메기' 김현우가 9년 만에 돌아왔다"고 소개했다.

영상 속 김현우는 여전한 외모로 등장해 일상을 전했다. 그는 요거트를 먹고 운동을 하는 루틴을 언급하며 근황을 공개했고 '하트시그널2' 출연 당시 인기에 대해서도 "가게에 200~300명이 줄을 서 있었다"며 당시 상황을 회상했다.

현재는 인테리어 사업을 하고 있는 그는 "집 같지 않은 느낌을 바꿔보고 싶었다"며 시그널하우스 작업에 참여하게 된 계기를 설명했다.

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다만 김현우의 재등장을 두고 시선은 엇갈리고 있다. 그는 과거 2012년, 2013년, 2018년 총 세 차례 음주운전이 적발돼 벌금형을 받은 바 있기 때문이다. 이후 2021년 '프렌즈'를 통해 한 차례 방송에 복귀한 데 이어 이번 시즌5 참여까지 이어지면서 논란이 재점화된 상황이다.

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일부 시청자들은 "재출연이 맞는 결정이냐"는 반응을 보이는 반면 다른 한편에서는 "이미 시간이 지난 일"이라며 엇갈린 반응도 나오고 있다.

한편 김현우가 참여한 '하트시그널5' 시그널하우스 비하인드는 유튜브를 통해 공개됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com