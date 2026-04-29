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장영란 "남편과 24시간 싸워...이호선 교수 찾아 이혼하려 했다"

장영란 "남편과 24시간 싸워...이호선 교수 찾아 이혼하려 했다"

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 남편과의 갈등으로 이혼 위기까지 갔던 과거를 솔직하게 털어놨다.

지난 28일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서는 남편의 퇴임 후 위기를 맞은 가족의 사연이 공개됐다.

이날 장영란은 '남편 전역 후 긴 시간을 함께한 뒤 사소한 갈등 끝에 이혼까지 생각하고 있다'는 사연에 "나도 10번 이혼하려다가 참았다"라면서 자신의 경험을 빗대 현실적인 조언을 전했다.

장영란은 "24시간 붙어 있으니까 안 보이던 것들도 다 보이더라"라며 "나도 남편 병원에서 일을 도와준다고 24시간 붙어 있었다"라면서 말했다. 장영란의 남편 한창은 2021년 400평대의 한방병원을 개원했으며 당시 장영란은 이사로 재직했다.

장영란 "남편과 24시간 싸워...이호선 교수 찾아 이혼하려 했다"

장영란은 "10번은 이혼하려다가 참았다"라면서 "이호선 교수를 찾아가려다가 말았다. 그때 당시에는 진짜 꼴 보기 싫더라"라면서 당시 상황이 단순한 부부싸움을 넘어선 위기였음을 솔직히 털어놨다. 이어 그는 "지금은 괜찮다"라고 병원 양도 후 회복된 관계에 대해 이야기 했다.

앞서 장영란은 지난해 8월 자신의 유튜브 촬영 중에도 남편과의 부부싸움에 대해 이야기 한 바 있다.

당시 장영란은 "병원을 팔았다. 병원을 하면서 진짜 많이 싸웠다"라고 하자, 남편은 "이혼할 뻔했다"라고 솔직하게 털어놨다.

병원 문제를 두고 의견 충돌이 잦았다는 장영란은 "남편이 그만두고 싸울 일이 없더라. 결과적으로 더 큰 그릇으로 나를 감싸준 것"이라며 가족을 위해 잠시 자신의 커리어를 내려놓은 남편에 고마운 마음을 전했다.

anjee85@sportschosun.com

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