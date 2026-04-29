"우즈가 먼저 대시했다"…제니, 10년 지기 남사친과 첫 카메라 데이트

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 우즈(WOODZ)와 블랙핑크 제니가 10년이 넘는 인연을 공개했다. 고등학생 시절 첫 만남부터 같은 소속사 연습생, 심지어 같은 초등학교 출신이라는 사실까지 밝혀지며 팬들의 관심이 쏠렸다.

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29일 우즈는 자신의 유튜브에 '제니랑 굳이데이트'라는 제목의 영상을 공개, 제니를 게스트로 초대했다.

영상에서 두 사람은 "오랜 친구지만 카메라 앞에서 인사하는 건 처음"이라며 어색한 듯 웃음을 터뜨렸다. 이어 자연스럽게 과거 이야기를 꺼내며 긴 시간 이어온 인연을 풀어냈다.

우즈는 "제니를 알게 된 지 10년 정도 됐다"고 밝혔고, 제니 역시 "고등학교 축제에서 처음 만난 기억이 있다"고 회상했다.

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두 사람의 인연은 여기서 끝이 아니었다. 이후 같은 소속사 연습생으로 함께 시간을 보내며 가까워졌고, 등하굣길처럼 연습실을 오가며 자연스럽게 친분을 쌓았다는 것.

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특히 제니는 "우즈가 먼저 친해지고 싶다고 다가왔다"고 밝혔고, 우즈 역시 "재밌는 친구가 되고 싶었다"고 당시를 떠올리며 웃음을 보였다.

여기에 더해 두 사람은 같은 초등학교 출신이라는 사실까지 공개해 놀라움을 안겼다. 제니는 "우리가 왜 친한지 궁금해하는 사람들이 많은데, 생각보다 인연이 깊다"며 오랜 인연의 배경을 직접 설명했다.

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10년이 넘는 시간 동안 이어진 관계답게 두 사람은 영상 내내 편안한 티키타카를 이어갔다. 서로의 취향을 알고 농담을 주고받는 모습에서 깊은 친분이 고스란히 드러났다.

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한편 제니는 우즈에 대해 "좋은 노래를 발표하고 항상 열심히 하는 모습이 멋있다"며 "그래서 늘 응원하게 된다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com