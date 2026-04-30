'47세' 한다감 "연예계 최고령 산모, 나이보다 관리 중요..노력해서 얻은 축복"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한다감이 47세에 첫 아이를 임신한 소감을 전하며 많은 이들에게 희망을 주고 싶다고 밝혔다.

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한다감은 30일 자신의 사회관계망서비스에 "축하해 주셔서 감사합니다. 전 지금 기사가 나가고 부모님께 인사드리러 세종 보섬가에 와 있습니다. 오랜만에 한옥에서 인사드려요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 한다감은 세종에 있는 친정집을 찾아 여유를 즐기고 있는 모습이다. 한다감의 친정집은 1,000평대 한옥 대저택으로 현재는 세종시청과 함께 독채 펜션으로 운영 중인 것으로 알려졌다.

한다감은 "데뷔 이래로 이렇게 축하 전화를 많이 받은 건 처음이에요. 제가 생각했던 것보다 더더더 생명을 잉태하는 거에 대해 많은 분들이 관심 가져 주시고 응원해 주시는 거 같아요. 너무너무 놀랐습니다"라며 "아무래도 제가 47살에 연예계 최고령 산모가 되다 보니 많은 분들이 놀라기도 하셨고 응원도 많이 해주시는 거 같아요"라고 밝혔다.

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그러면서 "제가 이번에 제일 뿌듯했던 건 아이를 바라는 분들에게 희망을 드렸다는 거에 너무 뭉클했습니다. 제 기사를 보고 힘들지만 희망을 놓지 않겠다고 고맙다고 메시지를 정말 많이 주셨어요"라고 전했다.

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이어 "물론 나이라는 건 무시할 순 없지만 이제는 시대도 많이 달라졌고 나이보다는 관리가 중요하다는 꿈과 희망을 드리고 싶어요. 꾸준함이 중요해요. 저도 정말 노력하고 관리해서 얻은 축복이에요. 여러분들도 할 수 있어요. 좌절하지 마시고 꼭 희망을 가지시길 바라요"라고 응원했다.

끝으로 "앞으로 제가 47세 최고령 산모가 된 꿀팁들을 소소하게 공유할 테니 같이 행복해지고 많은 분들이 기쁨을 만끽하셨으면 좋겠습니다. 축하해주신 많은 여러분들 정말로 감사드립니다"라고 덧붙였다.

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한편 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다. 지난 28일에는 47세의 나이에 첫 아이 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.