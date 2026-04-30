"밀짚모자 해적단 만나러 가자!" '원피스 이모션전시전' 5월 1일 킨텍스 개막!!! 오다 에이이치로 미공개 원화 한국 최초 공개

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[스포츠조선 권영한 기자] 전 세계를 사로잡은 애니메이션 '원피스(ONE PIECE)'의 대규모 몰입형 전시가 한국을 찾는다.

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원작자 오다 에이이치로의 미공개 원화 스케치를 국내 최초로 공개하는 데다 한국 전시 한정판 굿즈까지 선보여 벌써부터 팬들의 기대가 뜨겁다.

'원피스 이모션전시전(ONE PIECE EMOTION)'이 5월 1일부터 일산 킨텍스(KINTEX) 제2전시장 6홀에서 열린다. 이번 전시는 지난 25년간 이어온 원피스 서사 속 가장 뜨거웠던 '감동의 순간'을 입체적으로 재현하는 데 초점을 맞췄다.

킨텍스 6홀의 압도적인 공간감을 활용해 ▲와노쿠니 ▲에그헤드 ▲신사황 ▲엘바프 등 팬들 사이에서 명장면으로 손꼽히는 에피소드를 미디어아트와 실물 크기 디오라마로 구현했다. 관람객들은 전시장 곳곳에 배치된 '이모션 존(Emotion Zone)'을 통해 밀짚모자 일당의 여정에 동행하는 듯한 몰입감을 경험할 수 있다.

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특히 오다 에이이치로의 미공개 원화 스케치를 직접 볼 수 있는 '오리지널 스케치 존'이 마련되며, 국내 전시장에서만 선착순으로 구매할 수 있는 한정판 굿즈 라인업도 공개를 앞두고 있다.

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전시 관계자는 "원피스가 세대를 넘어 공유해 온 우정과 모험의 가치를 되새기는 자리가 될 것"이라며 "5월 가정의 달을 맞아 원피스와 함께 성장한 성인 팬들은 물론 새로운 세대의 팬들까지 모두 만족할 수 있는 역대급 규모의 전시를 준비했다"고 말했다.

티켓 관련 상세 정보는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

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권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com