곽범, 마운자로도 못 막은 식욕 "약도 이겨냈다..의미 없어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 곽범이 마운자로도 막지 못한 남다른 식욕으로 웃음을 안겼다.

Advertisement

최근 유튜브 채널 '때때때 TTT'에는 '연차 안 쓰고 2박 4일 사이판 여행'이라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에서 곽범은 사이판 여행을 떠나기 전 공항에서 "마라톤 대회 준비하면서 약품의 보조를 받는 상황"이라며 비만치료제 마운자로를 투여 중이라고 고백했다.

그는 "마운자로를 했는데 (여행 가서) 맛있게 먹어야 되는데 식욕이 떨어지면 어떡하나 걱정이 됐다"고 털어놨다. 그러면서 "마운자로 처방받고 지금 진행 중이지만 사람이 식욕 누르는 약 넣어놨는데 이걸 이겨내고 먹기 시작하면 정말 맛있는 음식인 거다"라며 "인류 최초로 마운자로를 이겨내는 식욕을 보여드리겠다"고 말했다.

Advertisement

실제로 곽범은 사이판 여행 중 스테이크를 폭풍 흡입해 제작진을 놀라게 했다. PD는 "억지로 먹고 있는 거 아니냐. 진짜 다 먹는다고?"고 걱정했으나, 곽범은 "마운자로를 뚫었다. 지금 마운자로가 의미가 없다"며 먹방을 이어갔다.

Advertisement

이에 PD는 "마운자로 뚫는 거 찾는다더니 찾은 거냐"고 물었고, 곽범은 "심지어 조금 더 먹을 수도 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.