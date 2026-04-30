[인터뷰①] '기리고' 전소영 "롤모델 김고은 선배, 가장 닮고 싶어…첫 촬영 전부터 조언 구해"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전소영이 '기리고' 첫 촬영 전 선배 김고은에게 연기 조언을 구했다고 밝혔다.

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전소영은 30일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'기리고' 촬영 전에 김고은 선배한테 연기적인 조언을 구했다"며 "선배는 제 롤모델이자, 가장 닮고 싶은 배우"라고 했다.

24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품으로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 전소영은 기리고의 실체를 가장 먼저 의심하기 시작하는 육상 국가대표 상비군 세아를 연기했다.

'기리고'는 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 4위에 오르는 쾌거를 달성했다. 이에 전소영은 "글로벌 성적도 좋고, 국내 성적도 좋아서 주변 지인 분들이 연락을 많이 주셨다. 팬 분들도 DM(다이렉트 메시지)으로 작품 재밌게 잘 봤다고 말씀해 주셔서 감사하게 생각하고 있다"고 전했다.

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이어 '기리고'로 첫 주연을 맡은 소감을 묻자, 전소영은 "사실 부담이 없다면 거짓말이다. 그래도 또래 선배들과 함께 촬영하다 보니 설레는 마음이 더 컸다"며 "작업을 하면서 시간이 점점 지날수록 '아 이거 잘될 수도 있겠구나' 싶었다"고 답했다.

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또 주변 선배들로부터 받았던 연기 조언에 대해서도 이야기했다. 전소영은 "예전에 김고은 선배가 '파묘'에 출연하시지 않았나. '기리고'와 장르가 비슷한 것 같아서 조언을 구했다"며 "선배가 주연으로서 지녀야 하는 태도부터 표정이나 감정 변화 등을 감독님과 다른 배우들과 함께 의논하면 좋을 것 같다고 말씀하셨다"고 말했다.

가장 닮고 싶은 롤모델로도 김고은을 꼽았다. 전소영은 "선배는 장르를 가리지 않고 다양하게 소화해 내시지 않나. 그동안 참여하셨던 작품들을 보면 오로지 선배만이 하실 수 있는 그런 역할이었던 것 같다"며 "또 '유미의 세포들' 시즌3 촬영장에서도 뵈었는데, 선배한테서 사랑스러운 매력이 뿜어져 나왔다. 현장에서도 정말 많이 웃어주셨다. 늘 밝게 인사도 해주시고 안아주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com