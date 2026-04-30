박원숙, 촬영 중 교통사고에도 치료 포기 "이제 다 살았다는 생각에 방치"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박원숙이 교통사고를 당했음에도 치료하지 않은 이유를 밝혔다.

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29일 김영옥의 유튜브 채널에서는 '인테리어 싹 다 바꾼 박원숙 남해집 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김영옥은 절친인 박원숙의 집, 카페에 가기 위해 남해에 갔다. 두 사람은 tvN '디어 마이 프렌즈'에 함께 출연한 바 있다. 두 사람 외에도 윤여정, 김혜자, 나문희, 신구 등 초호화 라인업으로 화제가 됐던 드라마에 박원숙은 "지금 그렇게 모여서 하려고 해도 안 된다"고 밝혔다. 김영옥 역시 "할 수 있을지 모르겠지만 좋았다"고 고개를 끄덕였다.

그러면서 박원숙은 촬영 중 사고를 당했던 일화를 밝혔다. 박원숙은 "옛날에 촬영 다니다가 교통사고가 났다. 그때는 무식해가지고 검사고 뭐고 피가 안 나니까 (안 했다.) 그때 이쪽(왼쪽)이 잘못된 거 같다. 뭘 해보려고 하다가 이제 다 살았는데 뭐 (라고 생각했다)"라고 밝혔다.

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이에 김영옥은 "그런 소리 하지 마라"라고 발끈하며 "그건 아니다. 고칠 수 있는 걸 달고 사는 건 안 좋은 것"이라고 일침했다.

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이런 저런 이야기를 나누던 두 사람은 박원숙의 카페에 도착했다. 박원숙의 카페는 박원숙이 살던 집을 개조해 고풍스러운 분위기를 뽐냈다. 최근 모자 사업까지 시작한 박원숙의 카페 곳곳에도 고급스러운 모자들이 가득했다. 제작진은 한 모자를 보며 "이건 뭐냐"고 물었고 박원숙은 "드라마 할 때 썼는데 비 오는 날에 촬영하니까 협찬 받으니까 비에 젖었다. 말려서 보냈더니 안 된다고 사라더라. 150만 원이 넘는 거였다"고 사비로 산 모자 임을 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com