'군체' 안무팀, 2026 서울스프링페스티벌 출격…압도적인 좀비 퍼포먼스 예고

사진 제공=㈜쇼박스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독의 신작 '군체'의 안무팀이 2026 서울스프링페스티벌 원더쇼에서 좀비 퍼포먼스를 선보인다.

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'군체'의 안무팀이 오는 5월 3일 여의도 한강공원 물빛광장 특설무대에서 진행되는 2026 서울스프링페스티벌 원더쇼에 출격해 강렬한 좀비 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

2026 서울스프링페스티벌은 서울특별시가 주최하고 서울관광재단이 주관하는 행사로, 한강 전역을 축제 공간으로 조성하고 다채로운 콘텐츠를 선보이는 도심형 문화축제다. 축제의 하이라이트로 꼽히는 원더쇼는 K-팝 공연을 비롯해 클래식, 국악, 무용이 어우러진 무대로, K-컬처의 다채로운 매력을 한강의 야간 경관과 함께 만날 수 있는 종합 공연이다.

특히 이번 원더쇼에서는 '군체' 속 감염자들의 안무를 총괄한 전영 안무감독을 포함한 8인의 안무가들이 독창적인 퍼포먼스를 예고하며 이목이 쏠리고 있다. 전영 안무감독은 영화 '부산행', '반도', 시리즈 '지옥' 등 연상호 감독의 작품은 물론 시리즈 '스위트홈', '킹덤' 등에 참여하며 크리처의 기괴한 움직임을 구현해온 바, 그가 만들어낸 '군체' 속 새로운 좀비에 대한 기대가 높아지고 있다. 서울스프링페스티벌을 찾은 시민들의 눈앞에서 펼쳐질 '군체' 안무팀의 압도적인 무대는 '군체'만의 차별화된 좀비를 미리 엿볼 수 있는 기회로, 작품에 대한 기대감을 한층 끌어올릴 전망이다.

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한편 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5월 21일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com