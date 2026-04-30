한가인, 둘째 출산 후 3년 고생한 '이석증' 재발…"침대가 360도로 6바퀴 돌아"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인이 건강 이상에도 불구하고 딸과의 약속을 지키는 '현실 엄마'의 모습을 보여줬다.

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30일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "갯벌에서 직접 바지락 캐서 칼국수랑 라면 끓여 먹는 한가인 모녀 먹방"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한가인은 "이석증이 있지 않았나. 최근 한 2년 괜찮았다. 이석증이 완전히 나았었다"라고 말했다. 한가인은 둘째 출산 후 3년간 이석증으로 고생했다.

그는 "근데 그저께 아침에 일어나는데 침대가 360도로 여섯 바퀴 돌더라"면서 "그날 완전히 겁먹어서 '이석 다시 떨어졌다' 이래서 지금 요가 못하고 있다. 고개 숙이면 안 된다"라며 조심 중인 상태임을 밝혔다.

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그런데도 한가인은 딸 제이 양을 위해 갯벌 체험에 나선 상황. 한가인은 "근데 지금 고개 숙이고 이 바지락을"이라면서 열심히 손을 움직였다.

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한가인은 "그래도 그날 병원 가서 치료하고 조금 나아졌다. 다음 주 화요일에 한 번 더 가기로 했다"라면서 현재 상태에 대해 전했다.

이에 제작진은 "그래도 어떻게 제이랑 갯벌 체험하시겠다고"라고 하자, 한가인은 "약속한 거지 않나. 저렇게 신났는데, 오고 싶다는데"라면서 엄마의 무게를 전했다.

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그러면서 그는 "오늘 바지락 캐고 장렬하게 내일 'PD님 나 못 일어난다. 지금 막 빙빙 돈다. 서울 가야 한다'라고 할 수도 있다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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그때 한껏 신난 제이 양은 '옷 더러워져도 된다. 빨면 된다'는 엄마의 말에 "뒹굴어도 되냐"라고 해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com