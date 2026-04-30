별, 약주한 시민에 '노래 강요' 당해..子 분노 "왜 우리 엄마한테!"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 별이 등산 중 시민의 돌발 요청으로 난처한 상황을 겪은 가운데, 이를 지켜보던 아들의 분노가 터지며 눈길을 끌었다.

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30일 별의 유튜브 채널에는 '평화로운 주말에 우리 가족에게 일어난 황당한 일. 몸도 마음도 튼튼해진 주말 등산'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 별 하하는 삼남매와 함께 등산에 나섰다.

별은 "말이 등산이지 산책에 가깝다"며 가벼운 코스를 선택했지만, 아이들은 시작부터 "등산이 싫다", "짜증난다"고 투덜대 웃음을 자아냈다.

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이런 가운데 등산 도중 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 한 시민이 별을 알아보고 노래를 요청했고, 이를 지켜보던 첫째 아들 드림 군이 불편한 기색을 드러낸 것.

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별은 "어머님이 먼저 저를 알아보시고 '하하 와이프다'라고 하셨다. 이에 아버님이 '하하 와이프가 저렇게 예뻤어?'라고 하셨다"며 "저는 예쁘다는 말에 기분이 좋았다. 또 어머님들이 저에 대해 '가수야~예쁘고 노래도 엄청 잘한다'고 말했다"고 당시 상황을 전했다.

이어 "그런데 아버님이 '이리 와서 노래 좀 불러봐'라고 하셨다. 약주를 조금 드신 듯 했다"며 "그 말을 듣고 드림이가 화를 냈다. 주먹을 불끈 쥐면서 '저 할아버지가 왜 우리 엄마한테 산에서 갑자기 노래를 시키고 그래? 처음 보는 사람이!'라고 하더라. 아들이 사춘기는 사춘기인가보다. 화가 많아졌다"고 설명했다.

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그러면서 드림이에게 "할아버지들이 그럴 수 있다. 다양한 분들이 계신다. 오해는 하지 말아라. 엄마 아빠가 그런 직업이다"라고 하면서 다독였다.

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특히 별은 "우리 어머님, 아버님들도 이런 곳에서 반가워 해주시는건 좋은데 아이들과 함께일 때는 반가움의 표현은 조금만 매너있게 부탁드린다"고 당부하며 "아이들 보는데 조금 속상했다. 물론 나쁜 의도가 아니었던건 알지만 아쉬웠다"고 연예인 부모의 고충을 털어놨다.

우여곡절 끝에 정상에 오른 가족은 서울 전경을 감상하며 성취감을 나눴다. 별은 "처음엔 불평하던 아이들도 막상 올라오니 서로 도와주고 끝까지 해낸다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

jyn2011@sportschosun.com