서동주, 계류 유산 후 다시 시험관 임신 준비 "더 좋은 시기에 생길 거라 믿어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 다시 임신 준비를 시작했다고 밝혔다.

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30일 서동주의 유튜브 채널에서는 '사비까지 털어 만든 서동주의 '키아나' 적자여도 리브랜딩만은 타협 안 하는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

서동주는 자신이 운영 중인 화장품 브랜드의 리뉴얼 촬영으로 정신없는 나날을 보냈다. 제작진은 "브랜드가 망할 때에 대한 걱정을 전혀 안 한다더라"라고 물었다. 이에 서동주는 "사전 인터뷰 마지막 질문 중 하나였는데 '만약 하고 계신 브랜드가 망하면 어떻게 할 거냐'는 얘기였다. 거기에 제가 굉장한 확신을 가지고 '절대 망할 일이 없다. 그런 걸 생각하고 하는 브랜드가 아니'라고 했더니 대표님께서 '서동주 대표한테는 뭘 더 물어보면 안 되겠다. 이 사람은 확신을 가지고 있다'고 생각하셨다더라. 저는 그냥 확신이 있다"고 밝혔다.

그러면서 서동주는 다시 임신 준비를 시작한 근황을 밝혔다. 서동주는 "제가 지금도 다시 임신 시도하고 이러는데 결과는 어떻게 될지 솔직히 모르겠다. 임신이 다음에 될 수도 있고 또 안 될 수도 있고. 그렇지만 인생을 길게 봤을 때 저는 인생이 항상 제가 상상하지 못하는 식으로 오히려 더 잘 풀렸다 생각한다"며 "저는 예를 들어 20대에 결혼했을 때 이혼 안 하고 잘 살길 바랐지만 저는 이혼을 했고 그 이후에 수많은 다른 종류의 삶을 살고 지금의 남편을 만나지 않았나 너무 행복하게 살고 있지 않냐"라고 밝혔다.

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이어 "아이도 마찬가지다. 될지 안될지 모르겠지만 만약 생긴다면 제가 생각하지 못한 정말 좋은 시기에 제 상상보다 더 준비가 많이 됐을 때 주실 거라 믿고 있다"고 기대했다.

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한편, 서동주는 지난해 6월 4세 연하 비연예인과 결혼, 이후 임신 준비 과정을 유튜브로 공개해왔다. 난임 치료 끝 시험관 시술로 임신에 성공했으나 최근 계류유산을 해 안타까움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com