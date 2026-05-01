'스포 유출' 26기 광수, '나솔' 작가에 문전박대 "출연료도 없다고 쫓아내"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는술로' 26기 광수가 스포 유출, 출연자 험담 논란 비하인드를 밝혔다.

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30일 유튜브 채널 '나는술로'에서는 '사건 사고가 많았던 26기 광수의 근황과 비하인드 스토리'라는 제목의 영상이 게재됐다.

광수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 26기 종영 전 한 유튜브 채널에 출연해 스포를 유출하고 출연자들을 향한 비방을 해 논란이 된 바 있다. 이에 대해 광수는 "마지막 방송 전날 방송을 했는데 그때 느낀 게 뭐냐면 구두 협업이라는 게 되게 의미가 없다는 걸 느꼈다. 다음날 방송했으면 더 이상 제작진이 얘기 안 했을 거다. 내가 너무 쉽게 기수 멤버들을"이라고 털어놨고 김사자는 "험담을 하고"라고 호응했다.

하지만 광수는 "험담이 아니고 다시 한번 말하지만 팩트"라며 "내 기수 이후에 계약서를 보여주는 게 나 때문"이라며 웃었다.

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"'나솔사계' 출연 요청 섭외가 왔냐"는 질문에 광수는 "없었다. 솔직히 말하면 개인적으로 '지지고 볶는 여행'은 나한테 특화된 프로그램이었다. 나는 영어를 잘하고 아랍어를 잘하니까. '나솔사계' 같은 경우는 그쪽에서 시청률을 고려한다면 저를 섭외하는 게 맞다고 생각한다"고 밝혔다.

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이에 김사자는 "유튜브 출연을 후회하냐"고 물었고 광수는 "엄청 후회한다"고 털어놨다. 광수는 "작가님이 전화 와서 '지금 뭐하시는 거냐. 유튜브가 올라왔는데 어떻게 하실 거냐'더라. '올리는 게 내일 모레일 거 같은데' 하고 얼버무렸더니 '이제 앞으로 아무것도 없을 거야. 출연료도 없을 거야'라고 반말을 했다"고 털어놨다.

이후 광수는 "그래서 다음날에 가서 엄청 빌었다. 그랬더니 나한테 꺼지라고 했다"며 '나는 솔로' 제작진에 문전박대를 당했다고 고백했다.

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이어 광수는 결혼 계획도 밝혔다. 여자친구가 있다고 고백한 광수는 "진지하게 만나는 사람 있고 12월에 결혼할 거다. 그 사람은 '나솔'을 다 본 사람"이라며 여자친구를 향한 애정을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com