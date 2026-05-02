20기 영식, 공구하는 '나솔' 출연자 저격하더니..25기 영자에 "광고 들어오면 할 거냐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 20기 영식이 25기 영자에게 '압박 면접'급 질문을 퍼부어 당황하게 만들었다.

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5월 7일(목) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA 공동 제작 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')를 앞두고 제작진은 '사계 데이트'에 들어간 20기 영식과 25기 영자의 데이트 모습을 담은 예고편을 공개했다.

이번 예고편에서 20기 영식은 카페에서 마주앉은 25기 영자를 향해 흡사 면접관 같은 분위기로 질문을 시작한다. 앞서 20기 영식은 지난 3월 방송에서 "개인적으로 '나는 솔로'에 나왔다고 해도 그걸 등에 업고 인플루언서나 공구, 유튜브 활동하는 분은 나와 결이 안 맞는다. 이 사람의 의도가 안 좋게 느껴진다"며 다른 목적을 노리고 나오는 출연자들에게 일침을 날린 바 있다.

20기 영식은 이날도 25기 영자에게 "('나솔사계' 방송 후에) 공구라든지 광고가 들어온다면, 혹시 하실 의향이 있냐?"라고 물은 뒤, "혹시 담배를 피우는지?", "다른 곳에도 문신이 있냐?" 등 민감한 질문을 거침없이 쏟아낸다. 예상치 못한 질문 수위에 25기 영자는 '입틀막' 하고, "난 이런 질문을 방송으로만 봤다"며 당황스럽다는 반응을 보인다.

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그런가 하면, 숙소에 남은 17기 순자는 공용 거실에서 혼자 설거지를 하는데, 27기 영철은 그런 17기 순자 주위를 서성인다. 잠시 후, 27기 영철은 17기 순자에게 "잠깐 얘기 좀"이라며 '1:1 대화' 신청을 하고, 단둘이 산책을 하던 중 27기 영철은 "이따 ('사계 데이트') 다녀오면 다시 얘기를 하고 싶다"고 말한다. 17기 순자는 수줍은 듯 고개를 끄덕인 뒤, '엄지 척'까지 해 27기 영철을 미소 짓게 한다. 27기 영철이 25기 영자와의 '사계 데이트'를 앞두고 17기 순자에게 다시 다가가는 이유가 무엇인지, '한 번 더 특집' 솔로남녀들의 거미줄 러브라인에 관심이 모아진다.

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'사계 데이트'로 인해 한 번 더 뒤집어질 '솔로민박'의 로맨스는 5월 7일(목) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 '나솔사계'에서 확인할 수 있다.