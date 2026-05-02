주영훈 "故최진영 '영원' 작사가로 참여..고소영 추천 덕분"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 작곡가 주영훈이 故최진영(SKY) '영원' 탄생 비하인드를 공개한다.

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오늘(2일) 방송되는 KBS 2TV '불후의 명곡'(이하 '불후')에서는 장르불문 독보적인 스펙트럼으로 수많은 메가 히트곡을 배출한 '원조 스타 작곡가' 주영훈의 음악 세계를 재조명하는 '불후의 명곡-작사·작곡가 주영훈 편 1부'가 펼쳐진다.

이날 주영훈은 최진영(SKY)의 '영원'이 탄생한 배경을 직접 공개하기도 한다. '영원'에 작사가로 참여한 주영훈은 "당시 최진영 씨의 소속사에 작사가로 저를 추천한 것이 배우 고소영"이라고 밝혀 모두의 호기심을 자극하기도. 뿐만 아니라 '사랑스러워', '비몽', '포기하지 마' 등 주옥같은 명곡 탄생의 뒷이야기가 속속들이 공개된다고 해 '불후' 본 방송에 기대감이 모인다.

한편 배우 최진혁은 이날 자신과 같은 배우 겸 가수 최진영(SKY)의 '영원'을 선곡해 록 발라더로서 무대를 꾸민다. 또한 최진혁은 공연 서두에 "저와 함께 이 노래를 부르던 가장 친한 형이 돌아가신지 3주기 되는 해이기도 하다. 진심으로 노래하는 모습 보여드리겠다"라고 밝히며 절절한 열창으로 토크 대기실과 명곡 판정단의 콧잔등을 시큰하게 만든다. 또한 최진혁은 무대를 마친 뒤 백스테이지에서 눈시울을 붉히기도 한다는 후문. 이에 최진혁의 진정성이 가득 담길 '영원'에 관심이 집중된다.

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매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.