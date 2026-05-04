김준호, ♥김지민은 시험관 준비 중인데..."섬 사겠다" 발언에 싸늘 "뭔 소리야" (미우새)

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[스포츠조선 김수현기자] '코미디언 김준호가 '섬주(섬 주인)'의 꿈을 안고 무인도 임장에 나섰지만, 아내 김지민의 단호한 반응에 현실의 벽을 실감했다.

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김준호는 지난 3일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 허경환, 최진혁, 육중완과 함께 경남 통영으로 무인도 임장에 나섰다.

이날 김준호는 "섬주(섬 주인)라고 들어봤냐. 할리우드 배우들은 섬주다. 새로운 세상이 열린다"며 기대감을 드러냈다. 현 섬주에게 협찬받은 장화와 고무줄 바지로 갈아입은 그는 장화 위에 바지를 덧입는 독특한 패션으로 등장부터 웃음을 자아냈다.

본격적인 임장에 나선 김준호는 멤버들에게 '따박섬'을 소개하며 자신감을 보였고, 함께 섬 가격 맞추기에 돌입했다.

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이후 공개된 가격이 1억 3천만 원에 달하자 현장은 놀라움에 휩싸였다. 김준호는 전화가 잘 터지지 않는 환경을 강조하며 멤버들을 설득하는가 하면, "이 섬을 사면 머드 축제를 열겠다"고 포부를 밝히기도 했다.

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그러나 섬으로 향하는 과정은 쉽지 않았다. 갯벌을 건너야 하는 상황에서 김준호의 몸개그가 이어지며 험난한 여정을 예고했다. 우여곡절 끝에 섬 정상에 도착한 그는 캠핑 장비가 완벽하게 갖춰진 공간을 소개하며 낭만적인 섬 라이프를 꿈꿨다.

준비해온 해먹까지 설치한 김준호는 "자유의 끝이 뭐냐"며 자연 속 삶에 대한 로망을 드러냈다. 이어 "트림, 방귀도 다 내 마음대로 할 수 있다"고 말하며 특유의 입담으로 웃음을 더했다.

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또한 김준호는 "지민이가 날 좋아한다"며 달콤한 신혼 생활을 언급했고, 장모님에게 크루즈 여행을 선물한 일화를 전하며 다정한 사위 면모를 보였다. 이어 멤버들의 제안에 따라 아내 김지민에게 전화를 걸어 섬 구입 의사를 조심스럽게 밝혔지만, "뭔 소리야"라는 단호한 반응이 돌아오며 분위기는 급반전됐다.

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결국 김준호는 상황을 최진혁에게 넘기며 웃음을 자아냈고, 멤버들 역시 눈치를 보며 서둘러 따박섬을 떠나기로 했다. '섬주'의 꿈에 부풀었던 김준호는 현실로 돌아왔고, 임장은 웃음을 남긴 채 마무리됐다. 예측 불가한 전개 속에서도 유쾌한 입담과 재치 있는 상황 대처로 웃음을 선사한 김준호의 활약에 관심이 모인다.

한편 김준호는 지난해 7월, 3년간의 열애 끝에 김지민과 결혼했다. 두 사람은 2세를 위해 최근 시험관 시술을 시작한 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com