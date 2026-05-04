홍지윤, '폐급 남친' 흑역사 셀프고백 "월급 카드 통째로 넘겼다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 홍지윤이 과거 연애사를 솔직하게 털어놓는다.

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4일 방송되는 KBS 2TV '말자쇼'는 '고백' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 홍지윤이 게스트로 출연해 그동안 숨겨왔던 다양한 이야기를 공개할 예정이다.

이날 홍지윤은 자신의 연애 흑역사를 고백하며 시선을 끈다. 그는 "연애할 때 다 퍼주는 스타일"이라며 "학생 시절 아르바이트로 번 월급 카드를 남자 친구에게 통째로 넘긴 적도 있다"고 밝혀 스튜디오를 놀라게 한다. 이어 과거 만났던 이른바 '폐급 남친'과의 에피소드까지 전하며 현장을 술렁이게 만든다.

이를 듣던 '말자 할매' 김영희는 "멀쩡하던 남자도 상황에 따라 '폐급'이 될 수 있다"며 단호한 조언을 건넨다. 홍지윤 역시 고개를 끄덕이며 공감했다는 후문으로, 김영희가 전한 현실적인 연애 조언에 궁금증이 쏠린다.

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또한 홍지윤은 최근 경연 프로그램 우승 상금 1억 원을 기부해 화제를 모은 것과 관련해 직접 입을 연다. 그는 "돈이 많아서 기부한 것 아니냐", "트로트를 취미로 하는 것 아니냐"는 일부 시선에 대해 언급하며, 자신을 둘러싼 '금수저 의혹'의 진실을 솔직하게 밝힐 예정이다.

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한편 이날 녹화에는 외국인 방송인 크리스티나와 에바도 함께해 다양한 시각의 이야기를 더했다. '말자쇼'는 이날 오후 9시 30분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com